L'ex de Phil Collins a épousé une escorte, a menacé de lui couper les parties génitales et a demandé le divorce après un an de mariage

MIAMI, FL - MAY 10: Phil Collins and Orianne Collins attend Orianne Collins Jewellery Grand Opening on May 10, 2018 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images)

L'ex-femme de Phil Collins, Orianne Cevey, a choisi son mari sur un site d'escorte masculine où le jeune homme s'est présenté comme un « intellectuel sexy » diplômé en philosophie et en sciences politiques. Après plusieurs dates, Cevey a commencé à fréquenter Thomas Bates et l'a convaincu d'emménager dans son manoir de Miami à 40 millions de dollars après leur mariage secret à Las Vegas, révèlent les papiers de divorce explosifs obtenus par Daily Mail.

Mais au début de la relation, Orianne, 48 ans, a commencé à se livrer à un comportement abusif contre son mari, de 16 ans son cadet. Il l'a agressé physiquement « à plusieurs reprises », et un jour menacé de lui couper « les parties privées », allèguent les documents.

Avant que les choses ne deviennent moches entre eux, des documents soulignent qu'Orianne a promis à Bates, 32 ans, la moitié des 50% qu'elle attendait de la vente de la spectaculaire maison en bord de mer qui appartenait autrefois à Jennifer Lopez.

Et il a donné à sa compagne plus de 75 000$ de vêtements, plus une Aston Martin de 340 000$

Les allégations se trouvent dans la demande de divorce de Cevey contre Bates, déposée 15 mois seulement après leur mariage secret dans une chapelle de Las Vegas en août 2020.

Ledit point de vente a vérifié que Bates se trouvait sur un site d'escorte (Cowboys 4 Angels) sous le nom de Ryan lorsqu'il vivait à Los Angeles pour tenter de réussir dans le secteur de la musique. Il est retourné en Floride quand les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Apparemment, le couple a eu sa première réunion dans un hôtel exclusif de Miami Beach.

Sur le site Web de Cowboys 4 Angels, le Daily Mail note que « Ryan in Los Angeles » a été présenté comme « le gentleman classique et charismatique de Los Angeles, qui dépassera certainement vos attentes et vous fera vivre une expérience inoubliable ».

« Originaire de la côte Est, cet intellectuel sexy est bien éduqué, ayant obtenu des diplômes universitaires en philosophie et en sciences politiques, ce qui renforce encore sa capacité à prospérer dans des situations sociales et formelles qui nécessitent une conversation stimulante, impressionnante et qui suscite la réflexion », la note continue. Publicité. « Ryan travaille actuellement comme entraîneur personnel et musicien. Parmi les principaux centres d'intérêt, citons l'art, la mode, les voyages et la musique live. »

Orianne, dont le nom de jeune fille est Cevey, vivait avec Collins, 71 ans, à Miami quand elle a choisi Bates. Des documents juridiques suggèrent qu'il travaillait encore comme compagnon.

Orianne se había reconciliado con el mítico cantante británico en 2015 luego de su divorcio de 2008, en el que obtuvo un acuerdo récord USD 46 millones. La ex pareja tiene dos hijos, Nicholas, de 20 años, y Matthew, de 17 (Johnny Louis/WireImage,) Johnny Louis

Cevey et Bates ont secrètement dit « oui » à Las Vegas en août 2020 et se sont installés dans le luxueux manoir appartenant au leader de la Genesis à Miami Beach, ce qui a incité l'artiste légendaire à poursuivre son ex-femme lorsqu'elle a refusé de quitter la maison.

Dans la plainte, Collins a affirmé que le couple avait « par la force » pris le contrôle de la maison avec des gardes armés, changeant également toutes les clés de la sécurité du logement. L'interprète était en vacances en Europe lorsqu'il a découvert que son ex s'était remarié et avait installé Bates chez lui alors qu'il était à l'extérieur du pays.

Après plusieurs mois de contentieux, Collins - qui a joué son dernier concert live avec Genesis le mois dernier à Londres - a réussi à faire expulser son ex de la propriété. Elle avait demandé la moitié de sa valeur marchande, soit environ 40 millions de dollars, pour partir.

Le créateur de bijoux se bat toujours pour la moitié des biens matrimoniaux.

Orianne, de 48 años, invitó a Thomas Bates a la mansión de Miami Beach que compartió con la leyenda de la música mientras Collins estaba de gira por Europa (Johnny Louis/WireImage) Johnny Louis | WireImage

Orianne, qui a rencontré Collins quand elle avait 22 ans quand elle travaillait comme traductrice, a changé les codes sur les serrures électroniques et a embauché d'anciens gardes militaires armés de fusils, transformant la maison en forteresse pour les jeunes mariés.

Les jeunes mariés ont ensuite emménagé dans une superbe propriété de 6 millions de dollars en bord de mer avec six chambres et piscine à Fort Lauderdale. Et c'est là que les problèmes ont commencé, soulignent les documents judiciaires.

L'équipe juridique de Bates a détaillé comment Orianne a abusé de son mari et a confirmé qu'elle l'avait choisi parmi un service d'escorte.

« Au moment où les parties se sont rencontrées, Bates était employé par un service d'escorte », écrivent-ils. « Elle l'a sélectionné par l'intermédiaire du service d'escorte et a insisté pour sortir avec lui. La relation entre les parties a rapidement progressé vers une relation amoureuse significative. Elle a ensuite convaincu son mari de quitter le service d'escorte pour l'épouser », décrivent-ils.

Bates affirme avoir reçu la menace présumée que ses parties génitales allaient être coupées après son retour à la maison de Fort Lauderdale après avoir passé Thanksgiving l'an dernier avec ses parents à leur domicile, dans les environs de Lighthouse Point.

Il est arrivé pour découvrir qu'Orianne avait « secrètement enlevé » ses vêtements et autres biens et a demandé qu'ils soient rendus.

« Il a un tempérament féroce, a menacé de lésions corporelles lorsqu'il a demandé ses vêtements et ses biens personnels », raconte sa présentation.

« Cevey, qui a obtenu une ceinture noire et est formée à la boxe, a déjà agressé physiquement son mari à plusieurs reprises avant la séparation. À une occasion, il a dû crier sur la femme de ménage pour l'aider à sortir de la maison afin d'éviter l'agression de la femme. Le mari a volontairement quitté la résidence conjugale pour sa sécurité. »

Les documents révèlent également à quel point Orianne a prodigué à Bates, soudainement plongé dans un monde de richesse dont le couple se vantait régulièrement sur les réseaux sociaux. Et, prétendument, pour que sa nouvelle épouse maintienne les apparences.

« Pendant le mariage, les parties ont voyagé à l'échelle internationale et nationale. Le mari possédait un minimum d'actifs et la femme le savait. Elle était et est riche », écrivent les avocats.

L'ancien couple se bat désormais pour l'argent en jeu.

L'avocat de Bates a souligné que son client ne veut pas rendre à son ex les trois montres qu'il lui a données.

Orianne veut empêcher Bates de reprendre une partie de la maison de Fort Lauderdale, dont la vente a été convenue. Sa demande de divorce dit qu'elle est « drainée de la grande majorité » de sa fortune depuis qu'elle a épousé Bates. Elle a demandé au tribunal d'occuper la maison en exclusivité, et Bates vit désormais chez ses parents, selon les derniers documents.

