Les forces d'autodéfense de Gaitanistas annoncent un plan d'armes à feu à Barrancabermeja

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

Le 18 avril, le leader social Óscar Sampayo a dénoncé sur son compte Twitter une nouvelle menace des paramilitaires contre plusieurs citoyens de Barrancabermeja, Santander. Le politologue a montré la brochure qui circule déjà dans les rues du quartier et qui annonce un plan pour semer la terreur.

Selon la brochure menaçante, les Forces d'autodéfense gaitanistes de Colombie annoncent un plan d'armes à feu contre les trafiquants de drogue, les « voleurs vénézuéliens » et les personnes qui seraient des collaborateurs d'autres bandes criminelles.

Le texte contient une longue liste de personnes que le groupe paramilitaire et terroriste menace de mourir et les accuse d'être coupables d'actes de violence à Barrancabermeja.

Amenazas Barrancabermeja

Mais non seulement ils menacent d'autres criminels, mais l'AGC a déclaré la guerre à la police, aux serviteurs des Sijin et à la CTI. En raison de la gravité des allégations, la police de Magdalena Medio a commencé à rechercher les personnes qui ont diffusé la déclaration, selon la radio RCN.

Dans la brochure, les paramilitaires accordent 48 heures à ceux qui ont été menacés de quitter Barrancabermeja, car ils étaient considérés comme une cible militaire.

Dans un communiqué, le CRY-GEAM et le Comité de participation et de consultation socio-environnementales de Magdalena Medio ont rejeté et condamné les actes de violence survenus à Barrancabermeja.

Les organisations signataires s'inquiètent de l'augmentation des meurtres dans les différentes municipalités de Magdalena Medio.

Ils ont également condamné les allégations portées contre des membres de la police et du SIJIN, il est important que l'institution réponde à ces accusations. »

« Nous appelons les autorités et les institutions de l'État colombien à assumer leur engagement et leur responsabilité en matière de protection de la vie et des droits humains. Nous ne voulons plus de guerre à Magdalena Medio et Barrancabermeja, plus de meurtres, d'enlèvements, de déplacements et d'exilés », ont déclaré les organisations sociales.

CONTINUEZ À LIRE :