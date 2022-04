L'assistance de luxe de Juan Fernando Quintero qui a permis à River Plate de remporter la victoire dans la Ligue argentine

River Plate poursuit sa bonne performance après le dixième tour de la Ligue professionnelle argentine. L'équipe dirigée par Marcelo Gallardo s'est imposée 2-1 ce dimanche contre Banfield au stade Florencio Solá avec la participation remarquable du Colombien Juan Fernando Quintero.

L'équipe « Millionario » a dû travailler pour lui apporter les trois points lors de leur visite au « Drill », puisque, dès la première minute, le match est devenu frictionnel, empêchant River de générer une action collective. « The Crusader Band » avait des approches dangereuses, mais il n'a pas pu les concrétiser.

La première célébration du match a eu lieu à la 23e minute, après une erreur du gardien Franco Armani. Il part à la recherche d'une croix mais lâche le ballon, avec lequel l'attaquant de Banfield, Amos Jeremias Perales, en profite et marque son premier but en tant que professionnel. Dans le reste de la première mi-temps, River a eu du mal à trouver l'égalité et le local est devenu fort de l'ordre dans la défense.

Le score de l'égalité (54e) est survenu après un penalty controversé. L'arrière Franco Quinteros, de Banfield, a sauté et a raté une tête, cependant, lorsqu'il est tombé, le ballon de football l'a frappé au bras. Les locaux ont fait valoir que le membre était dans une position naturelle, mais le juge central s'est tourné vers le VAR et a fini par sanctionner la peine maximale. Le volant argentin, Enzo Fernández, était responsable de la collecte et de l'égalité au tableau de bord.

Le voltigeur de l'équipe de Colombie est entré à la 59e minute et n'a pas tardé à montrer ses qualités. En 66', Quintero fait équipe avec Fernández et, après s'être mobilisé avec le ballon vers le croissant de la grande surface, il a fuité une passe pour Matías Suarez, qui a couru à la hauteur du point de penalty. Ayant gagné de la place, l'attaquant de River Plate a défini avec force la combinaison droite du gardien de but Enrique Bologna.

Les médias locaux ont donné de bonnes notes au travail du volant d'Antioquia afin que l'équipe puisse récupérer la circulation du ballon et générer des espaces sur le terrain de Banfield. Le « Taladro » n'a pas pu se remettre sur la bonne voie, et même à 10 minutes de la fin du match, le défenseur Luciano Lollo a été expulsé.

Après l'engagement, on a demandé à l'entraîneur, Marcelo Gallardo, la raison pour laquelle Quintero n'était pas un partant. Je comprends que, à plusieurs reprises, c'était la solution venant de la banque alternative. En ce qui concerne cette question, l'entraîneur a déclaré qu'il lui demandait plus d'efforts que les autres joueurs en raison des conditions techniques dont il dispose :

« Juanfer » est pour nous le joueur franchisé de rôles spécifiques. Dans un match de friction, même avec un homme supplémentaire, nous ne pouvions pas contrôler la fête... Maintenant, le génie qu'il a fait dans le but de Suarez vous marque ce que c'est. Mais j'exige plus de Juanfer parce qu'il est notre joueur différent, différent », a-t-il dit.

« S'il me montre qu'il peut faire ce qu'il fait avec plus de continuité, ce serait un joueur qui se mettrait seul pour jouer plus longtemps. Et parfois, j'ai besoin que tu joues plus longtemps. Quand il comprend que ce sera de plus en plus important et qu'il assume la continuité du jeu comme une grande responsabilité, je n'exclus pas du tout qu'il puisse entrer dans l'équipe et jouer plus longtemps », a conclu Gallardo lors d'une conférence de presse.

Après la victoire, River Plate reste deuxième de la Ligue professionnelle argentine avec 22 points, soit deux de moins que le leader du Racing de Avellaneda. En outre, il a accumulé sa troisième victoire consécutive après la chute contre Boca Juniors le 20 mars. À la prochaine date, le groupe « Millionario » affrontera Talleres de Córdoba en tant que visiteur (mercredi 20 avril).

CONTINUEZ À LIRE :