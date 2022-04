Après l'incident présenté lors d'un match joué dans la BetPlay Women's League au cours duquel des joueuses juniors ont dénoncé des attitudes machistes à leur égard, l'institution a publié une nouvelle déclaration dans laquelle elle soutient ses chiffres face aux mauvais traitements et au harcèlement apparents subis lors de cette réunion.

Comme l'a rapporté EL HERALDO, le club de barranquillero a publié une première déclaration dans laquelle il ne dirait rien de plus sur « ce sujet inconfortable » - faisant allusion au match de mardi dernier - mais recevant de vives critiques de la part des fans, l'institution a précisé qu'elle soutenait la composante féminine dans en plus d'envoyer une lettre de protestation officielle au Dimayor.

« Junior exprime au grand public et aux médias qu'il a toujours soutenu ses joueuses et les membres du personnel d'entraîneurs de l'équipe féminine participant à la Ligue. Par conséquent, suite aux événements regrettables du dernier match à Neiva, une protestation formelle a déjà été faite à Dimayor, rejetant le comportement du quatrième officiel envers notre directeur technique, notre assistant de l'équipe et les joueurs », peut-on lire dans le nouveau communiqué publié par Junior de Barranquilla dimanche dernier.

Ces termes sont différents de ce qui a été publié il y a 48 heures, lorsque le club a opté pour un canal diplomatique qui ne satisfaisait pas ses abonnés sur les réseaux sociaux ainsi que ceux qui soutiennent le travail des joueurs sur le terrain de jeu :

« Le Junior Club est autorisé à informer le grand public et les médias que, en ce qui concerne le comportement du quatrième officiel envers nos joueurs et les membres du personnel d'entraîneurs pendant le match entre l'Atlético Huila et Junior, ce qui a été déclaré par l'assistante technique Jimena Borja et le joueur Estefanía Cartagena lors de la conférence de presse, sera la seule manifestation publique sur ce sujet inconfortable ».

Face au changement d'attitude, l'institution « Tiburona » a ajouté que :

« Junior assurera toujours le fair-play, une concurrence saine et l'utilisation de canaux réguliers, en respectant l'institutionnalité de notre football professionnel », a-t-il conclu.

Il convient de noter que les événements mentionnés se sont produits lors d'un match joué mardi dernier, au cours duquel l'Atlético Huila Femenino a battu le « Tiburonas » par 0-2.

Après la fin du match, lors de la conférence de presse, les joueurs juniors ont dénoncé un acte de machisme du quatrième officiel Edinson Calderón. La personne chargée de déposer la plainte était Estefania Cartagena, accompagnée de l'assistante du directeur technique.

« Nous voulons déposer une plainte publique concernant le traitement des femmes. Le quatrième officiel Edinson Calderón, comment est-il possible qu'on lui parle gentiment qu'il collabore avec le juge central, et comment est-il possible qu'il fasse cela en tant qu'homme et dise à notre technicien : « Ne vissez pas, arrêtez de visser » et il le gifle, et notre assistant se tient devant. Qui s'occupe de ça ? Nous sommes fatigués », a déclaré le joueur junior.

Puis le footballeur junior a ajouté : « C'est parce que c'est une femme. Prenons les cartes, cela ne peut pas continuer, pourquoi est-ce égal à une femme et non à un homme ? , l'entraîneur Huila est resté silencieux. C'est là que l'on peut voir le machisme. Nous n'allons pas baisser la tête, nous dénonçons publiquement. »

En revanche, la directrice technique du Junior, Yinaris García, a également parlé avec un message via son compte Twitter, dans lequel elle accepte la défaite, mais a déclaré qu'elle n'accepterait pas le manque de respect ou les expressions offensantes du quatrième officiel.

« Nous assumons l'entière responsabilité de cette défaite, c'était notre pire match, mais nous allons nous relever et passer à autre chose. Ce que nous n'accepterons pas, ce sont des manquements de respect, des expressions offensantes du quatrième officiel où il utilise ses provocations et ses offenses machistes pour manipuler plus tard la décision du central (m'expulsant à la fin du match). Les clubs ont amélioré leur investissement, le niveau de la ligue a augmenté mais c'est certainement un aspect qui doit également croître et s'améliorer », peut-on lire dans le trille de l'entraîneur.





CONTINUEZ À LIRE :