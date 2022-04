AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Son cientos de personas que han salido de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, por la guerra entre dos grupos armados – Cártel Jalisco Nueva Generación y Carteles Unidos el apoderarse del territorio ha conllevado a que la localidad hoy sea considerada como “pueblo fantasma”. Si bien por parte del Gobierno de Michoacán se han realizado diversos operativos, ninguno ha sido exitoso debido a que los grupos delincuenciales desafían a las autoridades tumbando las acciones que realizan. Durante muchos meses, el Estado y la Federación han dejado en el olvido gran parte de Tierra Caliente, principalmente, Aguililla. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

Julio César « N », El Antiguo ou Antoni, membre du cartel de la nouvelle génération de Jalisco (CJNG) a écopé d'une peine de 34 ans de prison pour stockage d'armes, il continuera donc d'être détenu dans le Cereso #4 « Nord-Est » basé à Tepic, Nayarit.

Au moyen d'une déclaration, le Bureau du procureur général de la République (FGR) a rendu compte de la peine prononcée pour la deuxième fois, car un tribunal unitaire avait annulé la condamnation et avait donc ordonné le rétablissement de la procédure.

« Le Bureau du Procureur général de la République (FGR), par l'intermédiaire du Bureau du procureur spécialisé pour la criminalité organisée (FEMDO), en coordination avec le Bureau du procureur spécialisé pour le contrôle régional (FECOR), a obtenu une peine de 34 ans de prison contre une personne pour crime de collecte d'armes à feu », a rapporté la dépendance.

Selon les informations fournies par le FGR, Julio César « N » a été arrêté en 2014 alors qu'il circulait à bord d'un véhicule sans plaque d'immatriculation sur l'autoroute Tepatitlan-Yahualica de González Gallo, où il a été sécurisé 18 armes de poing, six armes d'épaule, six grenades et 3 379 cartouches utiles.

(Foto: Cuartoscuro) Margarito Pérez

Il était également assuré de 4 392 grammes de chlorhydrate de méthamphétamine, de 2 572 grammes de chlorhydrate de cocaïne et d'argent comptant, qui ont servi de preuve dans le processus mené contre le membre du CJNG.

En mai 2020, le quatrième juge de district des poursuites pénales fédérales de Jalisco a été condamné à 34 ans de prison pour le crime de stockage d'armes à feu, de possession de cartouches destinées à l'usage exclusif de l'armée et des forces armées, ainsi que de port d'une arme à feu sans permis.

Il a également écopé d'une autre peine pour atteinte à la santé sous forme de possession à des fins commerciales, le juge ayant conclu qu'il avait l'intention de commercialiser les stupéfiants assurés.

Ces condamnations ont été annulées par la Cour unitaire en novembre 2020, ce qui a poussé un nouveau juge à prendre en charge le nouveau procès contre Jules César, qui a abouti au même jugement contre l'accusé.

(Foto: Reuters) REUTERS

« Par la suite, après s'être conformé à cette réintégration, le juge de l'affaire a de nouveau prononcé une condamnation contre Julio « C », pour sa pleine responsabilité pénale dans la commission du crime susmentionné, imposant une peine de 34 ans, huit mois de prison, ainsi que deux mille 550 jours d'amende . Il a été interné au Centre fédéral de réadaptation sociale # 4 « Northwest », basé à Tepic, Nayarit », a rapporté FGR

Le FGR a également fait état du rétablissement de la peine imposée à un sujet identifié comme étant Marco « N », condamné à 53 ans de prison pour enlèvement et port d'arme à feu pour l'usage exclusif des forces armées.

Marco « N » est reconnu pour avoir participé à la privation illégale de liberté d'une personne en septembre 2013 à Tepotzotlán, dans l'État du Mexique, où la victime a été secourue.

Comme indiqué par le bureau du procureur, le sujet a été condamné en mai 2020, mais un tribunal unitaire a révoqué le mandat contre le sujet, ainsi que la reprise du processus.

« Une fois que le FGR s'est conformé à cette ordonnance, le juge de l'affaire a de nouveau prononcé une condamnation contre Marco « N », pour sa pleine responsabilité pénale dans la commission des infractions susmentionnées, imposant 53 ans de prison et une amende de 4 050 jours. », a rapporté le FGR.

CONTINUEZ À LIRE :