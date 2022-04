Deux personnes sont poursuivies pour maltraitance animale à Risaralda et Bogota

Ce dimanche 17 avril, le bureau du procureur général a poursuivi deux personnes qui auraient causé la mort de deux chiens. Les événements ne sont pas interdépendants ; le premier s'est produit à Arpia, Risaralda et l'autre à Bogotá.

Selon l'organisme d'enquête, l'affaire à Risaralda a été présentée le 26 mai 2021. « Luis Alberto Durango — le premier à être poursuivi — aurait jeté de la nourriture empoisonnée sur un chien nommé Carpaty », a expliqué le parquet dans un communiqué de presse. Les faits ont été enregistrés sur une caméra de sécurité, ce qui est une preuve, car quelques minutes après que l'animal a ingéré le morceau de nourriture, le chien a commencé à convulser.

Un procureur du Groupe spécial pour la lutte contre la maltraitance des animaux (GELMA) a mené une enquête qui établit que Durango a attaqué le chien parce qu'il « aboyait beaucoup » et que cela avait causé des problèmes avec le gardien du chien. « En ce sens, Luis Alberto Durango a été accusé de crime de maltraitance animale », a déclaré l'instance judiciaire.

Le cas qui s'est produit à Bogota est assez similaire. Myriam Patricia Heredia, la gardienne d'un chien nommé Luna, n'avait pas son animal de compagnie dans des conditions optimales. Pour cette raison, elle a été accusée de crime de maltraitance animale.

Selon les enquêtes menées par le parquet, l'affaire a été classée le 17 novembre 2018 après que l'Institut de district pour la protection et le bien-être des animaux a effectué une visite d'inspection dans une maison de la ville d'Engativa, dans la partie ouest de la capitale. « À l'endroit où ils ont trouvé Luna dans de mauvaises conditions nutritionnelles et de santé, et avec des altérations évidentes dans son comportement », a indiqué l'entité dans le document.

L'animal a été emmené dans un centre de soins vétérinaires, où il a été détecté une hémorragie interne qui n'avait pas été traitée en temps opportun. « Compte tenu de la gravité de son état, les spécialistes l'ont euthanasié », a ajouté le parquet.

Ce sont les conséquences juridiques de la maltraitance des animaux en Colombie

Les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, font l'objet de violations de leurs droits en Colombie. Face à cela, ceux qui commettent ces attaques sont soumis par le bureau du procureur général à de multiples conséquences juridiques qui découragent cette pratique.

L'organe judiciaire a expliqué que l'appel de la loi 1774 du 6 janvier 2016 est disponible. Ce règlement garantit que l'attitude entre les humains et les animaux repose sur « le respect, la solidarité, la compassion, l'éthique, la justice, les soins, la prévention de la souffrance, l'éradication de la captivité et l'abandon », cite le document.

D'autre part, le bien-être des êtres vivants réside, à son tour, dans le fait que leur détenteur doit respecter cinq principes minimaux : qu'ils ne doivent pas souffrir de faim, de soif, d'inconfort physique ou de douleur ; qu'ils ne sont pas causés par la négligence ou la négligence, qu'ils ne sont pas soumis à la peur ou au stress et qu'ils peuvent manifester leur comportement naturel.

Les personnes qui causent la mort ou des blessures qui portent gravement atteinte à la santé ou à l'intégrité physique de l'animal peuvent être passibles d'une peine d'emprisonnement de 12 à 36 mois. En outre, ils seraient confrontés à une incapacité spéciale d'un à trois ans pour l'exercice de la profession, du commerce, du commerce ou de la possession d'animaux.

