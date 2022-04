Alberto Gamero s'est défendu après la défaite de Millonarios face à Pereira : « Les fans doivent se sentir satisfaits »

CALI - COLOMBIA, 24-04-2021: Alberto Gamero técnico de Millonarios gesticula durante partido por los cuartos de final ida como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 entre América de Cali y Millonarios F.C. jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. / Alberto Gamero coach of Millonarios gestures during match between America de Cali and Millonarios F.C. for the quarterfinal first leg as part of Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 played at Pascual Guerrero stadium in Cali city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Millonarios a accumulé sa quatrième défaite dans la Ligue BetPlay 2022-I ce dimanche après s'être incliné contre le Deportivo Pereira au stade Hernán Ramírez Villegas pour la 15e date. Un score solitaire de Santiago Montoya, ancien footballeur de l'équipe « Albiazul », a décidé un nouveau triomphe pour « Grande Matecaña ».

Malgré le fait que les « Ambassadeurs » restent à la troisième place (32 points) et soient déjà qualifiés pour les demi-finales, les fans ont exprimé leur mécontentement face au résultat via les réseaux sociaux. L'un des points sur lesquels ils ont mis le plus l'accent a été la performance de l'équipe lors de ses récents engagements, étant donné que Millonarios a ajouté sa troisième défaite consécutive en tant que visiteur.

En conférence de presse, l'entraîneur Alberto Gamero, contrairement aux critiques, s'est dit satisfait du travail accompli pendant le match : « Je remercie les gens de toute la Colombie pour les supporters que Millonarios ont, mais je ne suis pas d'accord pour dire que nous avons une série de mauvais matches. Nous avons perdu un match contre l'Amérique et aujourd'hui. Nous sommes le deuxième meilleur visiteur du football colombien. »

En outre, sur les plateformes numériques, il y avait également des remarques constantes concernant les rotations de l'équipe, arguant que l'entraîneur n'avait pas payé dans le passé. « L'idée est de donner quelques minutes, mais ceux qui viennent jouer ne s'arrêteront pas. Jeudi et dimanche, nous aurons deux matches importants et nous essaierons de faire jouer le plus grand nombre de joueurs qui ont joué », a répondu le stratège Samario.

« Dans le football, il ne s'agit pas seulement de gagner et de gagner. Malgré le fait que l'équipe ait perdu, les fans doivent aujourd'hui se sentir satisfaits de ce que Millionarios a proposé ici, car c'était à nous de décider de l'initiative. Ce contexte doit être examiné. Je suis heureuse de toujours voir des gens dans la tribune des millionnaires, heureuse de voir que des gens nous accompagnent. Ce groupe fait de bonnes choses et essaie de jouer en tête-à-tête dans les stades où ils vont », a-t-il ajouté.

Enfin, concernant la principale lacune de Millonarios, Gamero a évoqué le manque d'efficacité au moment de la définition : « L'erreur n'a pas été de se matérialiser parce que nous sommes venus chercher le parti, faire de la haute pression, attaquer Pereira et nous l'avons eu, mais nous ne nous sommes pas matérialisés. Les matchs sont gagnés avec des buts, nous cherchons et nous ne les obtenons pas. Ce n'est pas que le ballon ne voulait pas rentrer, nous ne l'avons pas mis dedans, c'est différent. »

Deportivo Pereira volvió a ganar en la Liga BetPlay luego de cuatro partidos. Foto: cortesía Dimayor

Le résultat avait un élément particulier, à savoir que Montoya, l'auteur du but gagnant, n'a pas fait un bon pas pour Millonarios. Le flyer colombien s'est produit dans l'ensemble « Embajador » entre 2018 et 2020, constituant à un moment donné un transfert record pour l'institution. Cependant, les blessures constantes l'ont empêché d'avoir une plus grande continuité et ont fini par susciter des critiques de la part des fans.

À la 80e minute, alors qu'il semblait que le but de Millonarios n'était pas en danger, Montoya a reçu un ballon au bord de la grande surface, menacé comme s'il allait terminer puis, façonnant avec sa jambe gauche, il a défini avec puissance la main gauche du gardien Álvaro Montero. Le football a secoué le filet du but et le milieu de terrain antioquien a pu obtenir son premier score avec « Grande Matecaña ».

Millonarios affrontera Jaguares de Córdoba jeudi prochain, au stade El Campín, pour le match aller des huitièmes de finale de la Coupe de Colombie. Pendant ce temps, le Deportivo Pereira visitera Deportes Tolima au stade Manuel Murillo Toro, également pour les huitièmes de finale de la coupe (mercredi).

