Quelle est la raison pour laquelle les chiens et les autres animaux lèchent leurs plaies

Le dicton « lécher ses blessures » est une métaphore synonyme de retrait et de récupération d'une blessure, et un comportement est observé chez certains animaux de compagnie et d'autres animaux. Les chiens le font ; Les souris le font, même les fourmis. Toutes sortes d'insectes appliquent leur salive aux égratignures et aux égratignures. Mais pourquoi ces animaux lèchent leurs plaies ?

La réponse réside en grande partie dans les actions auto-apaisantes du léchage et les propriétés curatives de la salive. Selon le Dr Benjamin Hart, vétérinaire à la retraite et professeur émérite à l'Université de Californie à Davis, le léchage des plaies est une réponse instinctive, perfectionnée par la sélection naturelle, qui peut soulager l'irritation et la douleur et même aider les blessures à se rétablir plus rapidement.

Mais chez les chiens et autres animaux de compagnie, l'instinct peut facilement se retourner contre lui, surtout lorsque de meilleurs traitements des plaies sont disponibles.

Pour les animaux « sans pouce ni médicament », le léchage est « le meilleur qu'ils aient probablement », a déclaré le Dr Kristi Flynn, vétérinaire et experte en comportement animal à l'Université du Minnesota. Selon Flynn , le léchage peut éliminer les débris, tels que la saleté ou des morceaux de peau lâche, d'une plaie , tout en aidant à soulager la douleur. Cela ressemble à la façon dont une personne peut se frotter le pied après avoir frappé un orteil ou attrapé son bras après s'être appuyée contre un poêle chaud. « Lorsque les animaux souffrent, c'est une tendance naturelle à essayer de calmer une zone », explique Flynn.

Hart a accepté. « Léchage des blessures est un instinct chez les chiens qui remonte à l'ancêtre du loup », a-t-il remarqué. « Ils ont une blessure ; ils ont l'instinct de la lécher : gardez-la propre et éliminez la saleté et la crasse. » Au-delà de la tentative immédiate de se calmer, des recherches menées par Hart et d'autres ont montré que la salive de certains animaux ( y compris les humains) possède des propriétés antibactériennes et stimulantes de la croissance des tissus et des nerfs qui accélèrent la guérison.

“Lamer las heridas es un instinto en los perros que se remonta al ancestro del lobo” (foto: Stringer) Stringer

Par exemple, la salive du chien est efficace pour tuer Streptococcus canis, une forme de streptocoque qui infecte principalement les animaux, et la bactérie E. coli, selon une étude de 1990 co-écrite par Hart et publiée dans la revue Physiologie et comportement . Une autre étude de 2018 comparant la salive canine et humaine de la revue PLOS One a révélé de multiples protéines de croissance immunitaire et cellulaire spécifiques à la salive du chien.

Pendant ce temps, la salive des rongeurs contient des composés qui favorisent la croissance de la peau et la fermeture des plaies, selon une étude publiée en 1979 dans la revue Nature et une étude de 1991 dans la revue Gérontologie expérimentale. Des facteurs de croissance similaires se retrouvent également en petites quantités dans la salive humaine, selon une étude de 2019 publiée dans les Archives de Biologie orale .

Cependant, à l'ère de la médecine moderne, tant pour les animaux de compagnie que pour les humains, le léchage des plaies peut causer plus de mal que de bien. C'est pourquoi les chats et les chiens rentrent souvent chez eux après le vétérinaire avec un collier en plastique .

Lécher le site d'une plaie chirurgicale peut endommager ou retirer les sutures, ce qui « provoque une très petite blessure qui devient un grand désastre », a déclaré Flynn. Les chiens sont particulièrement enclins à se lécher eux-mêmes, ce qui peut empêcher la guérison des blessures. « Ils font une montagne à partir d'un grain de sable et ils n'ont tout simplement pas le jugement de s'arrêter », a-t-il dit.

Lamer heridas es una buena solución para los animales salvajes que no tienen otras alternativas. Sin embargo, para los dueños de gatos y perros, es mejor escuchar el consejo de un veterinario (REUTERS) REUTERS

« Le léchage des plaies peut également augmenter le risque d'infection en introduisant des bactéries buccales dans le site lésé », a ajouté l'expert. Bien que la salive possède certaines propriétés antibactériennes, elle n'est pas un tueur de germes universel. Par exemple, les recherches de Hart en 1990 ont révélé que la salive canine ne tuait pas le staphylocoque, un genre de bactéries qui causent des infections à staphylocoques et que l'on trouve couramment dans les plaies.

Alors si lécher ses blessures n'est pas particulièrement bénéfique, pourquoi cela a-t-il évolué et persisté pendant de nombreuses générations ? « Les choses qui évoluent ne sont pas correctes à 100% », a fait remarquer Hart. « Ils doivent être utiles 75 % du temps ou 50 % du temps, et pourtant ils seront maintenus par la sélection naturelle parce que c'est mieux que rien. »

Mais la science et la médecine modernes ont tendance à progresser plus rapidement que l'évolution. Le léchage des plaies est une bonne solution pour les animaux sauvages qui n'ont pas d'autre alternative. Cependant, pour les propriétaires de chats et de chiens, il est préférable d'écouter les conseils d'un vétérinaire.

