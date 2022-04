L'ELN finance une grève indigène qui demande le départ d'un maire et revendique la place d'un maire emprisonné pour trafic de drogue

Lorsque le maire de la municipalité de Semprúm, Keyrineth Selenia Fernández Epieyu (35 ans, du PSUV), a été arrêté dans un véhicule contenant sept paquets de cocaïne le 27 janvier 2022, un fort différend est né entre la guérilla qui utilise les peuples autochtones, exigeant le contrôle du bureau du maire. L'ELN a financé et défendu son triomphe électoral remis en question le 26 novembre 2021, exigeant le retour du narco-maire ou la nomination d'un parent ou d'un proche parent. La campagne de l'actuel maire, Wuyhsmans Ramon González Salas, a été financée par les FARC et le commerce populaire.

La pénétration de l'ELN a été vertigineuse ces dernières années. « Personne ne les affronte parce qu'ils ont des armes, beaucoup d'argent, des relations politiques et qu'ils financent également divers secteurs, y compris les salaires de certains établissements d'enseignement, y compris le plus important lycée de Casigua, soutenu par Elina Bracho, ancienne responsable de la zone d'éducation municipale et actuelle conseiller », a déclaré un témoin de la région à Infobae.

Il y a exactement une semaine, le dimanche 10 avril, l'Armée de libération nationale (ELN), utilisant un groupe d'indigènes des peuples Wayuu et Barí, avec la participation de l'équipe politique du maire arrêté, a bloqué Troncal 6, autoroute Machiques-Colón, à la hauteur du secteur El Cruce, paroisse de Barí, Municipalité de Jesús María Semprúm, État de Zulia, à environ 45 minutes de Casigua El Cubo et de la municipalité de Machiques de Perija. Au fil des jours, il s'est même étendu jusqu'à la route reliant Casigua à La Fría, municipalité panaméricaine de Táchira.

La guérilla a commencé par fermer les piques de la frontière, en utilisant des leaders indigènes des secteurs Wuaicaipuro, le 5 juillet, San Benito, Anamia Lucia, Wuayu Boconó pour mener la manifestation avec leurs femmes et leurs enfants.

Les protest compte avec plusieurs drapeaus de PSUV et Allusives bannières a Chavez

C'est une région où les guérilleros ont acheté une grande quantité de terres, réussi à imposer un système financier garantissant la fidélité des petits producteurs, dont beaucoup ont finalement dû céder leurs biens à des prêteurs.

Payez l'ELN

Des témoins ont expliqué à Infobae que tout est très bien organisé par l'ELN, qui s'appelle elle-même la « communauté paysanne ». « Ils dirigent la manifestation et les chefs les plus visibles portent des chemises noires, des bottes en caoutchouc noires et des armes de petit calibre ; quelques-uns marchent en short, confondus avec les curieux qui arrivent. Ils disent ouvertement que Keyrineth devrait la retourner ou la remplacer par un membre de leur famille ou un ami à eux. » La municipalité de Jesús María Semprum est la porte d'entrée au sud du lac Maracaibo et de l'axe Perijá.

Les autorités du Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV), auquel appartenaient le maire et les gens autour d'elle, ont été destituées, mais des responsables ont été laissés qui répondent aux intérêts de la guérilla et du trafic de drogue, qui sont derrière la grève et qui exigent que le maire González Salas soit destitué. Un problème plus grave peut survenir parce que le cartel de Sabanas Altas aurait été impliqué, qui serait lié au maire et aux députés détenus.

Plusieurs personnes de Semprúm s'accordent à dire que « le financement de la guérilla est très important pour ceux qui ont fait du chômage, y compris les couches pour enfants, la nourriture, l'hébergement et le transport pour tous ceux qui se sont concentrés dans la tranca, dont beaucoup ont été transférés de Machiques. Douze bus et quatre camionnettes mobilisent les manifestants, qui sont logés la nuit. »

Parte de las camionetas usadas como transporte en el paro

Le président de la chambre municipale de Semprúm est le conseiller municipal Jhoan Steve del Valle Saúl, qui est très proche de l'ELN, vit à El Cruce et est l'un des organisateurs de la grève.

Les producteurs de la région ont déclaré, lors d'une conversation avec Infobae, avoir reçu des menaces de la part de la guérilla et des trafiquants de drogue parce qu'ils ont refusé de sortir pour manifester. « Les routes d'accès nous ont été fermées en raison de l'endroit où la production agricole et animale sort. »

La participation des guérilleros, qui utilisent de nouveaux fourgons de luxe, qui ne sont pas possédés par les peuples autochtones participant à la prise d'El Cruce, est évidente. La logistique a été abondante et a attiré des personnes cherchant à réaliser des bénéfices économiques. « Il y a beaucoup de nourriture, de transport et d'hébergement, c'est pourquoi j'ai regardé autour de moi », explique un habitant de Semprúm.

Le pouvoir de Keyneireth

La maire détenue a été soutenue non seulement par ses liens avec l'Armée de libération nationale (ELN), l'argent de la guérilla et le trafic de drogue, mais aussi par ses relations très étroites avec Aloha Joselyn Núñez Gutiérrez, député, ancien ministre, vice-président des peuples autochtones du PSUV et coordinateur général de le Mouvement uni du Venezuela, qui a également influencé la nomination de Roside Virginia González au poste de ministre des peuples autochtones.

La ex ministra Aloha Núñez. entre la alcaldesa Keyrineth González y la diputada Taina González

Bien que le maire Keyrineth Selenia Fernández Epieyu ait été arrêté, selon l'annonce officielle, dans un véhicule transportant de la drogue, qui a été jugé impliqué plusieurs députés de l'Assemblée nationale, aucun bien n'a été confisqué, et la personne qu'elle a présentée comme sa « main droite » a été autorisée, Yenny Rosilen Oberto Camargo, mais qu'en réalité ce serait au nom de qui étaient ses biens, qu'il s'est enfui en Colombie où il possède des biens. Il existe également des actifs au nom d'une famille qui a également été emprisonnée avec le maire de Piritu, dans l'État de Falcón.

La Surintendance nationale antidrogue, sous le commandement du général de division (GNB) Richard de Jesús López Vargas, ne savait pas que le maire Fernández Epieyu avait amassé une grande fortune, qu'Oberto Camargo, qui n'avait pas de bureau dans le bureau du maire, agissait en tant que personne de pouvoir, toujours avec le maire et qui a présenté des richesses d'origine inconnue, et elle se trouve actuellement à Cucuta avec son mari qui est un fugitif, lié à l'affaire de trafic de drogue où Keyrineth est tombé : parmi les actifs, il y aurait cinq maisons, 12 véhicules de luxe, entre autres.

À Casigua, ils soulignent que la mairesse a germé un grand nombre de propriétés ces dernières années, une à son nom et une autre de proches et d'Oberto : la boîte de nuit Eclipse, trois maisons, le supermarché Eclipse et un grand nombre de véhicules. Dans le village, il reste très peu de famille de la mairesse, car la plupart d'entre eux sont partis après son arrestation. Dans sa maison, il y a près d'une douzaine de proches qui ont sorti et vendu la grande quantité de marchandises que le supermarché et aussi la boîte de nuit avaient.

El presidente de la Cámara Municipal, Yenny Rosilen Oberto Camargo y Añuely Montiel Machado

Certains sont tombés

Dans ce réseau de trafic de drogue, le député Jeycar Pérez, de l'Authentic Renewal Organization (ORA), capturé des semaines plus tôt, rapporte le maire Keyrineth González, qui tombe avec deux proches : Kelvin Epieyú Machado et Render José Villalobos Epieyu. Également les députés : Jean Carlos Silva (Conseil législatif de Táchira) et la députée Taina González Rubio (PSUV Zulia) ; également Polizulia Gregorio Francisco Amariz Meléndez et un alias colombien El Compa. Parmi les premiers détenus figure le Colombien Victor Julio Cano Páez, qui sera celui qui a contacté des agents publics pour servir le trafic de drogue.

Le procureur Tarek William Saab a déclaré qu'il avait été établi que « dans une caravane de trois véhicules haut de gamme, une cache de drogue serait transportée », situées dans la municipalité de Piritu, dans l'État de Falcón : d'abord un fourgon Toyota Tacoma avec des compartiments secrets et six paquets de cocaïne, arrêtant les deux personnes qui s'y trouvaient. Au même moment, ils ont arrêté le fourgon Toyota Prado, où se rendaient le maire Keinireth et la députée Taina González, ainsi que trois hommes. Dans une zone boisée, ils trouvent la troisième camionnette, avec des compartiments secrets et des vêtements avec des identifications faisant allusion au maire.

Les autorités ont découvert, en lien avec l'événement, trois vedettes rapides, qui se trouvaient sur les rives de la plage et qui seraient utilisées pour transporter de la cocaïne.

La protesta en la entrada a El Cruce el domingo pasado

À partir du moment où Keyrineth Gonzalez est arrêté, les rênes du maire sont prises en charge par Añuely Montiel Machado, qui a prétendu être le cousin du maire, et qui a d'abord nié les faits et a exhorté le personnel à continuer à travailler sans prêter attention à ce qui était dit dans les médias. « Tout va mal, le maire sortira dans quelques heures », a-t-elle finalement osé dire. Montiel a pris le PDVAL et a livré la nourriture, était chargé de gérer le bureau du maire, tandis que la confusion autour de l'événement scandaleux a duré.

Dès les premières heures d'hier samedi, ils devaient se présenter à l'endroit où les voies étaient bloquées à Semprum et Perijá, une commission où seraient présents plusieurs adjoints, de hauts chefs militaires de Zulia et la chef du PSUV, Jacqueline Farías.

