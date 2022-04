Le bureau du procureur de Mexico a ouvert un dossier d'enquête pour une explosion à Iztapalapa

Dans l'après-midi de ce samedi 16 avril, une explosion s'est produite dans un établissement alimentaire situé dans le bureau du maire d'Iztapalapa à Mexico, prétendument due à une accumulation de gaz.

Selon le service d'incendie héroïque de Mexico, qui a publié l'événement via les réseaux sociaux, un incendie a été provoqué par une explosion dans le quartier Ampliación Ricardo Flores Magón à Pastores et Puente Titla, col. Estrella del Sur.

Le personnel du service d'incendie de la ville de Mexico est venu après un appel au 911 signalant l'urgence, qui est venu effectuer les travaux visant à éteindre les flammes. À 20 h, la nuit, ils étaient chargés d'enlever les débris et de refroidir la zone. Ils ont également signalé au moins trois blessés à la suite de l'incident.

La fiscalía investigará el incidente (@Bomberos_CDMX)

Pour cette raison, le bureau du procureur général de Mexico (FGJCDMX) a annoncé qu'il allait ouvrir des enquêtes pour clarifier les faits et a mis à jour le nombre de blessés, qui s'élevait à cinq. Ils ont reçu des soins médicaux de la part du personnel de l'Escadron médical de secours et d'urgence (ERUM) et ont ensuite été transférés dans un hôpital.

L'explosion, selon les informations communiquées par les autorités, s'est produite à l'intérieur d'un établissement alimentaire où des hamburgers étaient vendus.

Selon les premiers rapports, l'appel d'urgence a fait état d'une explosion, de sorte que le bureau du procureur des enquêtes territoriales d'Iztapalapa, rattaché à la coordination générale des enquêtes territoriales, a ouvert un dossier d'enquête pour les crimes de dommages matériels et de blessures.

La explosión se dio en la tarde de este sábado 16 de abril (@SGIRPC_CDMX)

Pour cette raison, le personnel du FGJCDMX est intervenu sur place pour le personnel de la Coordination générale des enquêtes médico-légales et des services d'experts, experts dans divers domaines, afin de préparer les avis correspondants.

D'autre part, les agents de la Police d'investigation (PDI) ont été chargés de rechercher des caméras de surveillance, publiques et privées, ainsi que des témoins potentiels, afin de recueillir des preuves supplémentaires qui pourraient être intégrées dans le dossier d'enquête.

Dans le même temps, le personnel de la Direction générale de l'attention aux victimes de la criminalité, rattaché à la Coordination générale des enquêtes sur les crimes de genre, s'est rendu sur place, ainsi que dans les hôpitaux où les blessés ont été transférés, afin de leur fournir l'accompagnement correspondant.

Se registraron los cilindros y los tanques en los que no encontraron señales de fuga (@SGIRPC_CDMX)

D'autre part, le Secrétariat à la gestion globale des risques et à la protection civile a indiqué via ses réseaux sociaux que la catastrophe avait été générée en raison d'une accumulation de gaz.

Ils ont indiqué qu'à l'intérieur des locaux, environ 7 bouteilles de gaz GPL de différentes capacités et un réservoir fixe de 300 litres avaient été découverts. Les autorités ont vérifié les conteneurs et ont déterminé qu' « aucun ne présentait de fuite ».

Un autre incendie, apparemment causé par une accumulation de gaz, s'est produit dans la mairie de Venustiano Carranza, allumé dans un réservoir fixe d'une capacité de 300 litres, brûlant 2 pièces et faisant un blessé.

Les ambulanciers paramédicaux d'ERUM ont traité et transféré l'homme à l'hôpital pour des brûlures. La zone touchée était de 150 mètres carrés, selon le Secrétariat pour la gestion globale des risques. Les autorités compétentes évaluent le bien et tout dommage structurel éventuel.

CONTINUEZ À LIRE :