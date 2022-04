Vidéo : Andrea Valdiri finalise les détails avec ses filles quelques heures après leur mariage

Le samedi 16 avril, les premières images du mariage entre Andrea Valdiri et Felipe Saruma ont été diffusées via des portails de potins sur les réseaux sociaux. L'un des premiers à diffuser le contenu barranquillera finissant les détails de finition a été « Gismes Hoy Col », avec une vidéo dans laquelle vous pouvez regarder la coiffure d'influenceur et apporter la touche finale à son maquillage.

Mais ce n'est pas la seule chose qui a retenu l'attention de la publication, car le film montre à quel point elle est excitée de voir ses filles dans les tenues pajecitos : Isabella et Adhara portent de belles robes de princesse bleues et des jupes en tulle.

L'aînée de ses filles lui donne un baiser sur la bouche et 'La Valdiri' dit à sa fille : « Attention je te tache », tandis que dans une autre partie de la vidéo, au premier plan, Adhara apparaît tenant les mains d'un de ses compagnons. Le danseur, excité, lui dit :

« Oh, regardez cette coquetterie, la mère de mon amour, belle... un petit baiser Adhara, un baiser à la mère », dit la femme d'affaires.

Voici le contenu complet d'Andrea Valdiri :

La danseuse a partagé les robes de ses filles avec lesquelles elles l'accompagneront lors de sa journée la plus spéciale

Actualités en développement...

