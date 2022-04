Pourquoi les chiens doivent-ils se promener ?

A black and white Border Collie holds the leash of a tan and white Chihuahua while both dogs walk.

Ceux qui ont choisi des chiens comme animal de compagnie supposent qu'ils doivent être emmenés se promener tous les jours pour se soulager et faire de l'exercice. Cependant, peu de gens savent que cette promenade équivaut également pour le chien à la lecture des nouvelles par les humains.

Une promenade tranquille, pas pressée, qui permet au chien à travers les images olfactives, de capturer l'environnement, sera une contribution inestimable à sa santé émotionnelle et par conséquent logique à sa santé physique complète.

Certains auteurs parlent de la promenade du chien comme d'une invention humaine et suggèrent de la remplacer par des jeux. La proposition est beaucoup plus large : la marche et les jeux ensemble sont sans aucun doute l'idéal pour notre relation complète avec les chiens.

La meilleure chose que nous puissions faire est d'inclure dans le temps de la promenade ces jeux pour stimuler les chiens et qu'ils profitent d'une vie pleine et heureuse.

La marche ne doit pas être précipitée ou avoir pour seule et unique raison de se conformer aux mandats physiologiques de l'animal. De plus, la promenade devrait prendre du temps et vous permettre de renifler afin de réaliser ce qui serait notre équivalent de regarder des vitraux ou d'apprécier visuellement un paysage.

Grâce à l'odorat, le chien pourra discerner qui est passé, lui faire savoir qu'il a également passé par son marquage et avoir une vision panoramique claire de l'environnement de son quartier, absolument nécessaire à sa plénitude de vie.

Les jeux auxquels un chien peut jouer sont variés, l'un d'eux est le « take and bring », qui consiste à lancer une balle, un bâton ou un objet et que le chien le récupère en l'apportant. En ce qui concerne ce jeu, il est souvent difficile de récupérer l'objet ou la balle qui, une fois que le chien l'attrape, le considère comme sa possession ou sa proie « déjà morte » et ne le renvoie pas, frustrant ainsi le développement de la séquence de jeu.

Une façon de permettre la continuité du jeu est de le faire avec deux balles et lorsque la première récupère, nous faisons la seconde bouchée, ce qui sera plus attrayant car elle est « vivante » lorsqu'elle rebondit avec notre action et l'incitera à relâcher la première en poursuivant le développement de l'activité.

Un autre jeu est le « mothief » de notre enfance, qui consiste à courir après et à être poursuivi en échangeant des rôles consécutivement. En revanche, de nombreux chiens comprennent le jeu de l'embuscade comme le « cache-cache » de l'enfance humaine et savent comment le pratiquer.

Un autre des jeux que les chiens aiment le plus est de rechercher des friandises cachées car cela leur permet de développer leur odorat.

La vérité est que pendant ou en dehors de la promenade, le jeu est un moyen nécessaire et fondamental de créer des liens avec nos chiens , car la stimulation physique et mentale rendra l'animal plus calme et plus heureux.

*Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook est médecin vétérinaire. Spécialiste en enseignement universitaire. Master en psychoimmunoneuroendocrinologie. Ancien directeur du Small Animal School Hospital (UNLPAM). Professeur d'université dans plusieurs universités argentines. Conférencier international.

