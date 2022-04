Où regarder les films de Robert Eggers, réalisateur qui s'apprête à sortir « The Man from the North »

Bande-annonce pour « L'Homme du Nord ». (Universal Pictures)

Cette semaine, Robert Eggers présente en avant-première son nouveau film, The Man from the North, qui met à nouveau en vedette Anya Taylor-Joy parmi les protagonistes ainsi que The Witch, le premier film du réalisateur américain qui a gagné le public, le box-office et la critique spécialisée . Pour sa nouvelle proposition, il se lancera dans une histoire de vengeance viking qui aura Alexander Skarsgard au centre de la scène.

Le réalisateur américain né dans le New Hampshire n'a que deux longs métrages dans sa filmographie et avec lesquels il arrive cette semaine en sera déjà trois dans son histoire. Cela ne l'empêche pas de tourner avec les meilleurs acteurs disponibles ou d'accéder à des projets comme le remake de Nosferatu, un classique de l'histoire du cinéma classique réalisé par F.W. Murnau. Avec une carrière prometteuse en tant que réalisateur, nous passons en revue ses deux premiers films et où les regarder.

La Bruja - Netflix

Avec Anya Taylor-Joy, la jeune femme qui, des années plus tard, est devenue un phénomène mondial avec la série Lady's Gambit, le film raconte une histoire simple en production, mais complexe à partir du scénario. Superbe utilisation du montage et de la photographie pour entrer dans une histoire sur les sorcières de la Nouvelle-Angleterre en 1630. Excellente recréation des costumes, langage utilisé de l'époque bien appliqué et atmosphère. Éléments clés pour que le ton du film accompagne l'histoire et la performance de l'actrice. Le film a connu plusieurs festivals avec un grand succès, puis son arrivée dans le cinéma commercial a été meilleure que prévu. Lettre de motivation imbattable pour Eggers.

« The Witch » a lieu en 1630 en Nouvelle-Angleterre, lorsqu'une famille profondément chrétienne est menacée par les forces de la sorcellerie et de la magie noire.

Le Faro - Star+

Le pari était plus important. Pas dans le budget, mais dans l'ambition. Robert Eggers a raconté une « petite » histoire, mais le pari était énorme. Ses protagonistes : Willem Dafoe et Robert Pattinson, qui se mettent dans la peau d'un gardien de phare et de son assistant. Le contexte : enfermé pendant des semaines et au bord de la folie sur une île supposée maudite. Le tout filmé en noir et blanc et dans un format plus carré que d'habitude, un choix audacieux pour un auteur également risqué. Le deuxième film du réalisateur américain a réussi à convaincre les critiques spécialisés et Hollywood lui-même.

Une île mystérieuse abritera un gardien de phare vétéran (Willem Dafoe) et son jeune assistant (Robert Pattinson) pendant quatre semaines. (Universal Pictures)

L'Homme du Nord - dans les cinémas

Le nouveau film de Robert Eggers, réalisateur du fascinant The Witch and The Lighthouse, qui vient d'être mentionné, a déjà les premières réactions au film qui parlent d'une histoire de vengeance pleine de sang. Ils soulignent également que le film est le plus accessible du réalisateur et qu'il regorge de bonnes performances. Et ils sont tous d'accord pour dire que c'est un excellent travail. Ils l'ont même qualifiée d' « imbattable ». The Northman (son nom d'origine), est basé sur le célèbre conte scandinave qui a inspiré Hamlet de Shakespeare. Eggers a obtenu un budget de 90 millions de dollars pour présenter une histoire dans laquelle la magie et le côté le plus sauvage de l'homme sont à nouveau libérés. Dans sa première avant-première officielle, elle montre déjà toutes ses lettres, dont le retour d'Anya Taylor-Joy pour travailler avec le réalisateur qui a catapulté sa carrière.

Il sortira le 21 avril dans les cinémas.

Une production épique qui raconte les aventures d'un jeune prince viking, qui veut venger le meurtre de son père. (Universal Pictures)

Alors que la tournée de presse de The Man from the North se termine, Robert Eggers continue de travailler sur Nosferatu, le remake du classique de l'horreur, bien qu'il affirme que son film est maudit et c'est parce que « l'esprit de F.W. Murnau lui donne des signes qu'il doit ralentir ». Pendant ce temps, il reste à attendre la sortie de son dernier film, qui continue d'ajouter des pouces en l'air.

