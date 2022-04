L'homme le plus riche d'Ukraine a promis de reconstruire Marioupol assiégée : « Nous avons besoin d'un programme international comme le plan Marshall »

Shakhtar Donetsk owner Rinat Akhmetov gets thrown up in the air as the players celebrate winning the 2009 UEFA Cup Final (Photo by AMA/Corbis via Getty Images)

L'homme le plus riche d'Ukraine s'est engagé à aider à reconstruire la ville assiégée de Marioupol, un endroit qui lui tient à cœur où il possède deux vastes aciéries qui, dit-il, seront une fois de plus compétitives à l'échelle mondiale.

Rinat Akhmetov a vu son empire des affaires déchiré par huit ans de combats dans l'est de l'Ukraine, mais il reste provocateur, certain que ce qu'il appelle « nos braves soldats » défendra la ville sur la mer d'Azov, réduite en friche après sept semaines de bombardements.

Cependant, pour l'instant, sa société Metinvest, la plus grande entreprise sidérurgique d'Ukraine, a annoncé qu'elle ne pouvait pas honorer ses contrats d'approvisionnement et, alors que son groupe financier et industriel SCM Group s'acquittait de ses obligations de dette, son producteur privé d'énergie DTEK « a optimisé le paiement de ses dettes » dans un accord avec les créanciers.

« Marioupol est une tragédie mondiale et un exemple mondial d'héroïsme. Pour moi, Marioupol a été et sera toujours une ville ukrainienne », a déclaré Akhmetov dans des réponses écrites aux questions de Reuters.

« Je pense que nos braves soldats défendront la ville, même si je comprends à quel point c'est difficile et dur pour eux », a-t-il dit, ajoutant qu'il était en contact quotidien avec les dirigeants de Metinvest qui dirigent les aciéries Azovstal et Illich à Marioupol.

El multimillonario empresario ucraniano y presidente del FC Shakhtar Donetsk Rinat Akhmetov asiste a una cumbre ruso-ucraniana el 18 de octubre de 2011 en Donetsk, Ucrania. (Foto de Sasha Mordovets/Getty Images) Sasha Mordovets | Getty Images

Vendredi, Metinvest a annoncé qu'elle ne fonctionnerait jamais sous l'occupation russe et que le siège de Marioupol avait désactivé plus d'un tiers de la capacité de production métallurgique de l'Ukraine.

Akhmetov a salué la « passion et le professionnalisme » du président ukrainien Volodymir Zelensky pendant la guerre, qui semble adoucir les relations après que l'an dernier le dirigeant ukrainien eut déclaré que des conspirateurs espérant renverser son gouvernement avaient tenté d'impliquer l'homme d'affaires.

Akhmetov a ensuite qualifié l'accusation de « mensonge absolu ».

« Et la guerre n'est certainement pas le moment de ne pas être d'accord... Nous allons reconstruire toute l'Ukraine », a-t-il dit, ajoutant qu'il était rentré dans le pays le 23 février et qu'il s'y trouvait depuis.

Un plan Marshall pour l'Ukraine

Akhmetov n'a pas dit exactement où il se trouvait, mais il s'était rendu à Marioupol le 16 février, jour où certains services de renseignement occidentaux s'attendaient à ce que l'invasion commence. « J'ai parlé aux gens dans la rue, j'ai rencontré les travailleurs... », a-t-il déclaré.

Un residente local cruza una calle dañada durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria del sur de Mariupol, Ucrania 15 de abril de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

« Mon ambition est de retourner dans un Marioupol ukrainien et de mettre en œuvre nos plans (nouvellement produits) afin que l'acier produit à Mariupol puisse rivaliser sur les marchés mondiaux comme auparavant. »

La Russie a envahi le 24 février, lorsque le président Vladimir Poutine a annoncé une « opération spéciale » visant à démilitariser et à « dénazir » le pays. Kiev et ses alliés occidentaux la rejettent comme un faux prétexte pour une attaque non provoquée.

Akhmetov, longtemps l'homme le plus riche d'Ukraine, voit son empire des affaires se rétrécir depuis 2014, lorsque la Russie a annexé la péninsule de Crimée en mer Noire et que deux régions de l'est de l'Ukraine - Donetsk et Lougansk - ont proclamé leur indépendance de Kiev.

Selon le magazine Forbes, la valeur nette d'Akhmetov en 2013 a atteint 15,4 milliards de dollars. Il s'élève actuellement à 3,9 milliards de dollars.

Rinat Akhmetov levantando la Copa de la UEFA en 2009

« Pour nous, la guerre a éclaté en 2014. Nous avons perdu tous nos biens en Crimée et dans le territoire temporairement occupé du Donbass. Nous avons perdu nos entreprises, mais cela nous a rendus de plus en plus durs », a-t-il dit.

« Je suis confiant qu'en tant que plus grande entreprise privée du pays, SCM jouera un rôle clé dans la reconstruction de l'Ukraine d'après-guerre », a-t-il dit, citant des responsables affirmant que les dégâts de guerre ont atteint 1 000 milliards de dollars.

« Nous aurons certainement besoin d'un programme international de reconstruction sans précédent, d'un plan Marshall pour l'Ukraine », a-t-il dit, en référence au projet d'aide américain qui a contribué à reconstruire l'Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale.

« Je suis convaincu que nous reconstruirons tous une Ukraine libre, européenne, démocratique et prospère après notre victoire dans cette guerre. »

(Avec des informations de Reuters)

