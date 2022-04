L'armée saisit des fournitures chimiques dans un laboratoire de cocaïne évaluées à plus de 2 milliards de pesos

Au cours des dernières heures, on a appris que dans la zone rurale de Cumaribo, à Vichada, des uniformes de l'armée et de la police anti-stupéfiants avaient démantelé un laboratoire de traitement de la pâte à base de coca, qui appartiendrait au clan du Golfe.

L'opération a eu lieu lors de l'inspection de San José de Ocune. Les autorités y ont localisé « sept constructions en bois contenant des précurseurs chimiques pour le traitement de l'alcaloïde », selon l'Armée nationale.

Selon les informations que le commandant de la septième brigade, Hector William Murillo Sánchez, a remis à Caracol Radio, « l'armée nationale et notre police nationale, sous la direction de la lutte contre les stupéfiants, ont réussi à démanteler un laboratoire de traitement du chlorhydrate de cocaïne », qui aurait le capacité à cristalliser jusqu'à deux tonnes de coca par mois.

À la suite de l'opération, 180 kilos de chlorhydrate de cocaïne, 200 litres de substance similaire à la cocaïne, 1 600 gallons d'essence et d'ACPM, 1 375 gallons d'acétone, 250 kilos de bisulfite et trois réservoirs en plastique ont été saisis, qui, selon les enquêtes menées par ces autorités, seraient évalués à plus de 2 milliards de poids.

D'autre part, ces dernières heures, l'Armée nationale a également indiqué qu'il était possible de localiser, dans le sud du département de Bolivar, trois laboratoires de traitement de la pâte de coca qui appartiendraient à l'Eln et au Clan du Golfe.

Les trois structures illégales ont stocké 300 kilogrammes de feuilles de coca hachées, 215 kilos de ciment, 415 gallons d'essence et 200 gallons de base de coca en cours de traitement ; intrants solides et liquides nécessaires au traitement des alcaloïdes.

De même, et conformément au plan de campagne bicentenaire de Heroes of Freedom, la Force opérationnelle interarmées pour la stabilisation et la consolidation Hercules, dans le cadre d'une opération militaire entre la Marine nationale, et interinstitutions avec le bureau du procureur général, a géré, aujourd'hui vendredi 15 avril, l'emplacement et destruction d'un centre de collecte de stupéfiants, dans la municipalité de Mosquera (Nariño).

Selon l'armée, les troupes du bataillon d'infanterie fluviale n° 41 et du CTI du bureau du procureur général ont réussi à localiser ce dépôt de stupéfiants, avec 350 kilos de pâte à base de cocaïne, qui appartiendrait au groupe armé organisé résiduel appelé le bloc occidental Alfonso Cano.

Selon les informations des forces armées, cette saisie affecte les finances illégales de plus de 800 millions de pesos.

Au cours de l'opération, comme l'a rapporté l'armée, « un vol violent s'est produit au cours duquel des membres des forces de sécurité ont été aspergés d'essence sous la menace de les incendier s'ils ne quittaient pas les lieux ; ceci afin d'empêcher les autorités compétentes de mener à bien la procédure judiciaire ».

Enfin, jeudi 14 avril dernier, la marine colombienne, en collaboration avec l'armée nationale, a réussi à saisir 14 790 gallons de carburant et 7,5 tonnes de ciment sur les rivières Nechí et Magdalena.

L'incident s'est produit à proximité des municipalités de Gamarra (Cesar), Nechí (Antioquia) et Magangué et Morales (Bolívar), où 11 709 gallons de diesel et 3 081 gallons d'essence ont été placés.

En outre, dans les environs de la municipalité de Morales (Bolívar), sur la rivière Magdalena, 3 500 kilogrammes de ciment gris ont été saisis dans le même affluent, et dans les environs de la municipalité de Gamarra (Cesar), 4 000 kilogrammes du même matériau ont été saisis.

Dans un communiqué de presse, la marine a indiqué que lors des inspections effectuées sur les navires de type chargeur, les membres de son équipage n'avaient pas présenté le certificat de non-déclaration pour trafic de drogue, de sorte que le matériel avait été confisqué et mis à la disposition des autorités compétentes de ces municipalités. Au cours des opérations, il n'y a pas eu de prises.

