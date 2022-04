La Colombie a battu le Paraguay et restera dans le groupe I de la Coupe Billie Jean King 2023

Dans la matinée de ce samedi 16 avril, la Colombie a disputé ses trois derniers matches contre le Paraguay dans la lutte pour rester pour l'année suivante dans le groupe I de la zone Amériques de la Coupe Billie Jean King.

Après avoir été éliminés le 15 avril contre le Brésil, les joueurs de tennis sélectionnés par la capitaine Fabiola Zuluaga dans l'équipe de Colsanitas, qui représente l'équipe nationale de Colombie, ont été mis au défi de ne pas ramener leur record au groupe II en 2023 à travers trois matches à mort contre l'équipe nationale paraguayenne.

Pour assurer le résultat en faveur, l'équipe dirigée par Fabiola Zuluaga n'avait besoin que du triomphe dans les points de simple. La première à saisir le tribunal a été Cucuteña Yuliana Lizarazo, qui en deux heures et demie a dépassé la jeune Leyla Britez avec des partiels de [5-7], [6-4] et [6-2].

Yuliana Lizarazo derrotó a Leyla Britez en el primer juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)

La seconde était beaucoup plus déséquilibrée, María Fernanda Herazo ayant marqué un double 6-0 contre Heydi Doldán en moins de 50 minutes et procurant à l'équipe nationale la tranquillité d'esprit tant attendue :

María Fernanda Herazo derrotó a Heydi Doldán en el segundo juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)

Ainsi, l'équipe Colombia Colsanitas a fait ses adieux à Salinas, en Équateur, sans qualifier les play-offs tant attendus pour jouer le titre international, mais en sauvant sa catégorie pour l'année suivante, où elle pourra compter sur l'expérience et le talent de María Camila Osorio, numéro 33 du classement WTA.

Il n'était pas nécessaire de jouer le match de double entre Maria Paulina Perez et Antonia Samudio contre Leyla Britez et Paulina Franco, car à 13h41, la Colombie avait déjà 2-0 en faveur dans la série générale du match de relégation et de permanence.

Dans les déclarations d'après-match entre la Colombie et le Paraguay, la capitaine Fabiola Zuluaga s'est montrée très optimiste quant au travail de ses leaders lors de la phase finale des qualifications de la Billie Jean King Cup 2022. Ce sont ses mots à ce sujet :

Il convient de noter que l'année prochaine, la Colombie sera à nouveau en concurrence avec des rivaux sud-américains tels que le Brésil, l'Argentine, le Mexique ou le Chili. Par la suite, l'équipe féminine de tennis aura l'opportunité de revenir aux play-offs, un endroit qui n'a pas été accessible depuis 2008, date à laquelle elle a remporté le Groupe I des Amériques cette année-là et a dû jouer contre la Belgique en tant que visiteur.

Pour la Colombie, il s'agira de la dix-septième saison consécutive dans le Groupe I, la plus importante du continent américain dans la Coupe Billie Jean King. La dernière fois que l'équipe nationale a fait partie du Groupe II, c'était lors de l'édition 2005 du championnat anciennement connu sous le nom de Fed Cup.

Il convient de rappeler que dans le Groupe II des Amériques de l'édition 2022 de la Coupe Billie Jean King se trouvent les pays suivants, qui cherchent maintenant une place dans le Groupe I pour l'année suivante :

Bahamas, Barbade, Bermudes, Bolivie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, Jamaïque, Panama, Pérou, Porto Rico, Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela.

Il y a un an, la Colombie a participé à cette compétition, anciennement appelée Fed Cup, avec Emiliana Arango et María Camila Osorio Serrano dans ses rangs. La délégation du café a été éliminée par l'Argentine et n'a pas pu atteindre la zone de play-off, où l'Argentine et le Mexique se sont installés, pays qui ont gagné avec la participation de Nadia Podoroska, Paula Ormaechea ; Fernanda Contreras et Giuliana Olmos.

CONTINUEZ À LIRE :