Indecopi impose une sanction millionnaire aux supermarchés pour avoir organisé le prix de la dinde à Noël

La Commission pour la défense de la libre concurrence des Indecopi (CLC) a sanctionné, dans un premier temps administratif, Cencosud Retail Peru S.A., Hipermercados Tottus S.A., Makro Supermayorista S.A. et Supermercados Peruanos S.A. pour fixer les prix sur le marché de la commercialisation de la marque de dinde entière San Fernando dans tout le pays. L'amende de 17 240 000 soles inclut également la société San Fernando pour avoir été un facilitateur du cartel.

L'infraction consistait à fixer un prix minimum pour l'ensemble de la dinde de San Fernando, pour lequel les entreprises ont aligné leurs prix pour les maintenir artificiellement élevés pendant les mois de décembre, entre 2009 et 2016, ce qui couvrait l'accord, selon des déclarations, des courriels et des informations économiques obtenu par la Direction nationale de la recherche et de la promotion de la libre concurrence.

En outre, la participation de San Fernando aux campagnes de Noël 2015 et 2016 a été accréditée en tant que facilitateur du cartel, chargé de communiquer le prix minimum aux self-services, de transférer des informations et des plaintes entre eux et de rechercher le respect de l'accord. Ainsi, chaque libre-service a conditionné son respect du prix minimum à la conformité par le reste des concurrents.

En plus des amendes imposées, la Commission a ordonné aux entreprises susmentionnées de mettre en œuvre un programme de conformité à la concurrence de 3 ans, sur la base des recommandations contenues dans le Guide des programmes de conformité avec règles de libre concurrence publié par Indecopi en mars 2020.

La décision de la Commission peut faire l'objet d'un recours devant la chambre spécialisée pour la défense de la concurrence, en deuxième instance.

Chaque année, l'offre de dindes de Noël avoisine les 2 millions d'unités, la dinde de San Fernando étant celle qui consomme le plus.

CAS DE TRANSPHOBIE

Après plusieurs mois, en janvier dernier, Indecopi a statué sur un cas de transphobie survenu au cours des premiers mois de l'état d'urgence causé par la pandémie de COVID-19. L'entité a indiqué que Hipermercados Tottus S.A. devait s'excuser auprès de la femme victime de discrimination en raison de son identité sexuelle, en plus de deux autres sanctions qu'elle devait obligatoirement respecter.

Au début du mois d'avril 2020, alors que les premières semaines de la pandémie étaient à peine vécues dans notre pays, le président de la République de l'époque, Martín Vizcarra, a annoncé que le départ des personnes dans la rue allait faire la différence entre les hommes et les femmes. Ainsi, les lundis, mercredis et vendredis seraient les jours de transit autorisés pour les hommes, les mardis, jeudis et samedis pour les femmes, et les dimanches étaient les jours d'immobilisation totale.

À la suite de cette mesure, plusieurs cas de discrimination à l'encontre de la communauté trans ont été signalés, conformément à la mesure guidée par leur identité sexuelle. Malgré l'absence d'ordre permettant de remettre en question l'identité des personnes, un citoyen a été empêché d'entrer dans le Precio Uno Hiperbodega, un magasin appartenant au conglomérat Tottus. Une fois la plainte déposée auprès des autorités, il a fallu plusieurs mois à la Chambre spécialisée pour la protection des consommateurs (CPS) pour statuer sur la question. Ce dernier a indiqué que les travailleurs de cet endroit avaient effectivement demandé la pièce d'identité nationale (DNI) au citoyen alors que la restriction ne l'établissait pas.

