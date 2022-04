Ideam alerte un week-end pluvieux en Colombie

Récemment, l'Institut d'hydrologie, de météorologie et d'études environnementales (Ideam) a alerté les Colombiens sur les précipitations qui pourraient survenir dans une grande partie du pays ce week-end. Selon l'entité, samedi et dimanche Santos, il y aura des nuages et des précipitations dans certaines régions de Colombie.

Selon Martha Cadena, responsable du bureau des prévisions et des alertes d'Ideam, « pour le reste de Pâques, les prévisions indiquent un nébulosité abondant en raison de la saison des pluies saisonnière dans le centre du pays », selon La FM.

Les zones les plus touchées par les précipitations ce week-end sont le Pacifique, certains secteurs de la région des Caraïbes et la région andine. De même, selon Ideam, les pluies seraient enregistrées principalement l'après-midi et la nuit.

Bien que ce week-end, plusieurs régions de Colombie soient nuageuses, il y a également des secteurs où la sécheresse sera complète, comme dans l'Atlantique, certaines régions de Bolivar, Magdalena et La Guajira.

« Dans la région des Caraïbes, principalement vers la côte centrale, Carthagène, Santa Marta, Barranquilla et au nord de La Guajira, le temps sec et clair continuerait », a déclaré Martha Cadena citée par la station de radio susmentionnée.

Ideam a invité les voyageurs à s'informer et à rester vigilants

En raison des fortes pluies qui se sont produites dans différentes parties du territoire national et de celles qui pourraient survenir ce week-end, il est nécessaire de connaître l'état des routes. C'est pourquoi Ideam a invité les voyageurs à rester vigilants et à éviter les revers.

« Il est recommandé de vérifier l'état des routes et d'alerter les autorités de toute situation susceptible de survenir afin d'alerter les autres conducteurs », a déclaré le responsable du bureau des prévisions et des alertes de l'entité.

De même, Martha Cadena a rappelé que dans différentes régions, des alertes d'inondations et de glissements de terrain pourraient survenir lors de cette première saison des pluies de 2022. Par conséquent, il a exhorté les autorités départementales et locales à continuer de surveiller ces zones et les citoyens pour éviter de transiter par ces secteurs et « se réfugier dans des zones sûres contre toute menace de précipitations récurrentes ».

En outre, il a rappelé qu'il est nécessaire d'éviter de traverser des zones autour des rivières ou des ruisseaux qui ont des niveaux élevés, ainsi que de ne pas traverser d'affluents lors de fortes pluies.

Affections dues à la première saison des pluies de l'année

Le 15 mars, une nouvelle saison des pluies a officiellement commencé dans le pays. Selon l'Unité nationale de gestion des risques de catastrophe (Ungrd), avec une date butoir du 3 avril, 149 événements avaient été enregistrés sur le territoire national dans 101 municipalités de 15 départements, Cundinamarca, Cauca, Antioquia, Huila, Nariño et la région du café étant les plus touchées.

Ces événements ont fait du mal à 2 365 familles représentant plus de 5 500 personnes, faisant dix morts et 14 blessés. De même, jusqu'à cette date, 22 maisons ont été détruites et 736 autres maisons ont été touchées.

L'entité a également assuré que les rapports d'infrastructure indiquaient des dommages sur 205 routes du pays, ainsi que sur 15 ponts pour véhicules et deux ponts piétons. En outre, 21 aqueducs et 12 égouts ont été endommagés et huit établissements d'enseignement ont été endommagés.

