Germán Larrea : dans quelle mesure la fortune du deuxième homme d'affaires le plus riche du Mexique a-t-elle augmenté au cours de l'année écoulée

Il y a quelques semaines, le magazine financier américain Forbes a publié son classement annuel dans lequel il répertorie les personnes les plus riches du monde. Forbes y a annoncé qu'il y avait 2 668 milliardaires dans le monde, soit 87 de moins qu'en 2021, où 2 755 étaient comptés. Parmi eux, 15 sont mexicains.

Le classement était dirigé par l'homme d'affaires d'origine sud-africaine, de nationalité américaine Elon Musk, qui a une fortune de 219 milliers de dollars américains. L'homme d'affaires Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et doté d'une fortune de 171 milliards de dollars, occupe la deuxième place mondiale.

Au Mexique, ces deux postes sont occupés par Carlos Slim Helú et l'homme d'affaires Germán Larrea. Slim Helú, selon Forbes, a atteint une fortune de 81,2 milliards USD, ce qui le place également en 13e position mondiale, surpassant d'autres magnats dans le monde comme Mark Zuckerberg, propriétaire de Meta, une entreprise à laquelle les réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp et Instagram appartenir.

Slim a réussi à accumuler sa fortune de manière considérable, puisque le magnat, au classement 2021, possédait une fortune de 55 930 millions de dollars américains.

El empresario, actualmente, cuenta con una fortuna de más de USD 30 mil millones. FOTO: MOISÉS PABLO / INFOBAE, VÍA CUARTOSCURO

Germán Larrea Mota Velasco, quant à lui, est la deuxième personne la plus riche du pays, une place qu'il occupe depuis plusieurs années. Larrea possède le conglomérat Grupo México, une société qu'il a héritée de son père, et possède actuellement une fortune, selon Forbes, de 30 800 millions de dollars américains.

Cela signifie que, par rapport à il y a un an, Larrea a réussi à augmenter sa fortune, puisqu'en 2021, elle avait une fortune de 27 100 millions de dollars américains. Larrea, avec cela, a augmenté sa fortune de 3,7 milliards de dollars.

Le père de Germán Larrea, Jorge Larrea, décédé en 1999, a laissé à son fils une base solide pour réaliser ce qu'il a aujourd'hui. Larrea Ortega commence sa carrière d'homme d'affaires dans le mandat de six ans de l'ancien président Miguel Alemán Valdez, qui fut président du pays de 1946 à 1952. C'est au cours de cette période qu'il a créé sa propre entreprise de construction appelée Construcciones Jorge Larrea, qui prendra plus tard le nom de Mexico Constructora Industrial, S.A. de C.V.

Plus tard, Larrea Ortega a rencontré l'homme d'affaires italo-américain Bruno Pagliai, qui à cette époque était considéré comme l'homme le plus riche de notre pays, devenant son front juridique dans les affaires liées à l'industrie des tuyaux à Veracruz, Tubos de Acero de México, S.A de C.V., connu sous le nom de TAMSA.

Jorge Larrea Ortega fue padre de Germán Larrea. Murió en 1999.

C'est grâce à cette relation que Larrea Ortega est devenu actionnaire de cette société, et a commencé son ascension dans le secteur de la métallurgie et de l'acier. À cette époque, Pagliai a présenté à Larrea Ortega ce qui allait devenir sa plus grande passion : les chevaux et l'équitation. L'homme d'affaires italo-américain venait d'ordonner la construction de l'Hippodrome des Amériques, à l'ouest de Mexico, sur l'insistance des présidents Manuel Ávila Camacho et Alemán Valdés.

En 1962, 12 chefs d'entreprise mexicains, dont Pagliai et Larrea Ortega, ont fondé le Conseil mexicain des hommes d'affaires, qui a toujours inclus les familles les plus riches du Mexique.

En 1965, Larrea Ortega a dirigé un groupe d'investisseurs dans l'acquisition partielle de propriétés mexicaines auprès de l'American Smelting and Refining Company et l'acquisition partielle de la mine de cuivre La Caridad, après que les lois minières aient favorisé les sociétés appartenant à des Mexicains.

Il a par la suite ajouté plus de propriétés à la construction minière, aux finances et aux chemins de fer à son groupe, tout en s'étendant de l'exploitation minière et du raffinage, au fil et à certains autres produits en cuivre Mais c'est au cours du mandat de six ans de l'ancien président Carlos Salinas de Gortari, entre 1988 et 1994, que la richesse de Larrea Ortega a augmenté de façon spectaculaire, après que la société minière Cananea, devenue plus tard le Groupe Mexico, eut acheté, en 1988, les actions gouvernementales de la Quebrada Mina de La Caridad, à un prix exceptionnellement bas de 680 millions de dollars, et a remporté l'offre pour La Cananea, la plus grande société de cuivre du Mexique, ne payant que 475 millions de dollars, encore une fois bien en dessous du prix du marché.

