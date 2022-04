L'ancien gouverneur de Oaxaca, Ulises Ruiz, a demandé l'annulation de la révocation du mandat, car, a-t-il dit, les ressources publiques ont été utilisées par différents responsables de la Quatrième Transformation, pour promouvoir la consultation des citoyens.

Sur son compte Twitter, Ulises Ruiz a indiqué qu'il s'était adressé au Tribunal électoral de la magistrature de la Fédération (TEPJF) pour demander la nullité de l'exercice participatif.

« J'ai demandé l'annulation de la révocation pour l'utilisation de ressources publiques pour promouvoir AMLO, Gobs (gouverneurs), ptes mpales (présidents municipaux) et Morena, la violation de la soumission des signatures à la conclusion, espérons que le TEPJF ne vend pas comme les quatre ministres du SCJN et annule cette vol d'AMLO », a-t-il écrit, tout en montrant la photographie de la demande de contestation.

Il s'agit du deuxième recours juridique demandant l'annulation de la révocation du mandat présentée après le 10 avril, date à laquelle la consultation populaire a eu lieu.

La première a été déposée par le Parti de la révolution démocratique (PRD) qui, par l'intermédiaire de son président national, Jesús Zambrano, a déposé auprès de l'Institut national électoral (INE) un recours en nullité du processus.

Selon Sol Azteca, le but du procès pour désaccord est que l'autorité électorale annule l'exercice pour les violations « flagrantes » de la Constitution politique et des principes électoraux fondamentaux, en utilisant des ressources publiques et l'intervention de responsables, y compris le président de la République.

Lors d'une conférence de presse, Jesús Zambrano Grijalva a souligné que si la révocation n'est pas annulée, l'organe peut laisser le précédent « extrêmement dangereux » selon lequel les principes de base de la Constitution, les mandats électoraux et divers systèmes juridiques peuvent être violés, ainsi que les organes électoraux, le Tribunal de la magistrature de la Fédération (TEPJF), les jugements de la Cour suprême de justice de la nation (SCJN) et le pouvoir législatif lui-même.

El PRD también presentó un recurso de nulidad contra la Revocación de Mandato, celebrada el pasado 10 de abril. (Foto: Twitter/@PRDMexico)

« Nous ne pouvons pas permettre qu'il fasse partie de la politique picaresque, comme quelque chose qui n'a pas d'importance. Nous ne voulons pas qu'un précédent soit établi pour les processus électoraux à venir ; nous ne voulons pas que les gens pensent que simplement et simplement la loi peut être époustouflée et qu'il n'y a pas de conséquences », a-t-il souligné.

Le dirigeant de Sol Azteca a affirmé que la nullité du processus de révocation du mandat devait avoir des conséquences pour ceux qui se sont livrés à un comportement illégal. « Celui qui a causé tout cela, en tant que principal dépliant de tous ces préceptes, est le président de la République, qui devrait être soumis à un nouveau processus », a-t-il ajouté.

À cet égard, il a accusé le président fédéral, le chef du ministère de l'Intérieur (Segob), le commandant de la Garde nationale, les hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral, les gouverneurs et les hauts dirigeants de Morena de crime électoral, qui ont agi « dans un gang tumultueusement » et qui « doivent être sujets de droit application et être puni pour avoir commis des crimes graves en violation des systèmes électoraux ».

(Foto: Twitter/@PRDMexico)

Pendant ce temps, le représentant du parti à l'INE, Ángel Ávila Romero, a expliqué que l'invalidité était due à deux griefs : l'intervention de ressources d'origine illicite, déployées par le biais de l'organisation Let Democracy Follow, et qu'elle violait la Constitution politique, la loi générale sur la Révocation du mandat ; ainsi que les résolutions de la Cour suprême de justice.

Outre l'intervention des agents publics. « À commencer par le président de la République, le chef du gouvernement, les gouverneurs, les présidents municipaux, les députés fédéraux et locaux, tous issus de Morena qui ont violé la Constitution, la loi et les résolutions qui violent le principe de neutralité établi à l'article 134 de la Constitution et la principe d'équité en litige », a-t-il dénoncé.

