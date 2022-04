Rafael Pombo, un incontournable du FilBo dont l'espace mérite d'être visité par des lecteurs très raides et très sympathiques

Au fur et à mesure que les éditions de la Foire internationale du livre de Bogotá -FilBo- progressent, certains auteurs se consolident dans ce festival littéraire, non seulement en raison de leur nom, mais aussi en raison de l'importance de leurs œuvres dans la littérature colombienne. Certains se sont incarnés dans les pavillons plus longtemps que d'autres, et c'est le cas de Rafael Pombo.

Et c'est que l'écrivain de Bogota est devenu cette figure, si nécessaire, pour que les enfants aient une approche de la littérature sans passer directement par les œuvres qui, en raison de leur niveau de complexité, deviennent des « briques » incompréhensibles. Avec Pombo et des personnages tels que « Rin Rín Tadpole » ou le chat « Michín », la littérature pour enfants a pris la barre au début du XXe siècle et cela, au milieu de 2022, ne perd pas son cours.

C'est pourquoi sa vie, son travail et ses anecdotes seront non seulement appréciés lors de la foire principale, qui, soit dit en passant, commence ce mardi 19 avril, mais mettra également en vedette un composant virtuel appelé « Pombo l'apprenti avec ses univers magiques » et qui est composé d'une série d'événements numériques qui permettent une plus grande couverture tant chez les enfants que chez leurs accompagnateurs.

Cet espace a été créé et est géré par la Fondation Rafael Pombo, qui apporte une contribution louable à la culture littéraire en promouvant des espaces adaptés aux enfants, et comme prévu, FilBo ne pouvait pas faire exception à la règle, d'autant plus que, pour cette année, la foire disposera d'espaces hybrides dédiés à cet auteur et à d'autres.

Cela peut vous intéresser : Bienvenue au FilBo ! Séries de films nationaux et coréens, débats présidentiels et quelques invités à la foire littéraire de Bogotá

Mais cet espace n'est pas réservé aux nourrissons et à leurs soignants. Cette expérience multimodale a également été conçue pour le plaisir des personnes de tous âges - en particulier les nouvelles générations - afin qu'elles puissent en apprendre davantage sur les nouvelles options de communication qui permettent d'en apprendre davantage sur la contribution de Pombo à la littérature nationale.

L'expérience multisensorielle comprend également une mise en scène de la gigantographie contenue dans les personnages emblématiques de Pombo, tels que « The Poor Viejecita », le même qui n'avait rien à manger, mais de la viande, des fruits, des bonbons, des gâteaux, des œufs, du pain et du poisson ; « Juan Matachín » et le même têtard ambulant, qui un matin, il est sorti de sa maison très raide et très agréable.

Selon María del Pilar Arango, directrice de la Fondation Pombo, l'un des objectifs de la Fondation Rafael Pombo est de parier sur la construction de ressources numériques qui visent « à être un scénario dans lequel les enfants et les jeunes, grâce à des laboratoires de création axés sur le numérique, peuvent concevoir technologies d'un point de vue critique et créatif, leur permettant de s'assumer en tant que citoyens numériques ».

Il a également indiqué que des contenus tels que « Pombo l'apprenti avec ses univers magiques » nous permettent d'aller « au-delà » de la créativité et de l'imagination en nous basant sur une référence de la littérature colombienne telle que Jorge Issacs, José Asunción Silva et José Eusebio Caro.

Il est à noter que cet espace analogique disposera de plusieurs outils technologiques qui nous permettront de visualiser le Musée Pombo à partir d'une visite à 360° où le physique et le numérique se rencontrent dans un seul espace.

Enfin, il convient de rappeler que le stand Rafael Pombo à la Foire du livre de la capitale colombienne, les invités d'honneur sont les enfants qui, au milieu de tant d'auteurs et de nouveautés littéraires, décident de se laisser emporter par ces histoires qui sont restées dans le temps depuis plus d'un siècle.

CONTINUEZ À LIRE