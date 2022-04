Migration recherche 1 664 Vénézuéliens à Inírida sans avoir terminé leur inscription au permis de protection temporaire

Ces dernières heures, on a appris que l'Office colombien des migrations d'Inírida (Guainía) recherchait 1 664 Vénézuéliens qui n'avaient pas terminé la phase biométrique, condition préalable à la réussite du processus d'inscription pour opter pour le permis de protection temporaire

Selon les données de Migration Colombia, à Inírida, sur les 5 864 migrants vénézuéliens qui ont terminé le processus de pré-enregistrement pour opter pour le permis de protection temporaire (PPT), seuls 4 200 ont terminé la phase biométrique.

Compte tenu de cela, les autorités locales et de l'immigration invitent les 1 664 personnes, qui n'ont pas fait la biométrie, à se rendre au bureau situé Calle 15 # 7-17 dans la ville d'Inírida, du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 et le samedi de 8 h à 12 h ou horaire leur rendez-vous via la page www.migracioncolombia.gov.co.

À retenir : pour planifier votre rendez-vous et poursuivre la phase biométrique, vous devez présenter le certificat du registre unique des migrants vénézuéliens (RUMV) et la pièce d'identité.

Le Bureau des migrations de la Colombie à Inírida a annoncé que le processus de pré-inscription est en cours au poste de contrôle de l'immigration, où des quarts de travail sont également prévus pour la phase biométrique, qui aura lieu entre le 4 et le 5 juin 2022, dans le cadre d'un salon de services organisé par les locaux entités.

Le Bureau des migrations a également averti qu'à ce jour, 86 cartes PPT physiques doivent être livrées pour les garçons et les filles de moins de sept ans, car les bénéficiaires n'ont pas pu être localisés par les agents des migrations, qui ont mené, jusqu'à présent en 2022, des recherches actives sur les la population des quartiers urbains et des différentes communautés autochtones, ainsi que les abris entourant la ville, cherchant à réguler la population migrante.

Le 12 avril, le Département administratif national des statistiques (Dane) a révélé les chiffres de l'enquête Pulso Migratorio pour la Colombie pour janvier et février de cette année, selon lesquels seuls 15% des migrants vénézuéliens sont autorisés à travailler sur le territoire national.

« 15,4 % des migrants interrogés entre janvier et février 2022 ont déclaré détenir un permis de séjour spécial (PEP), alors que 84,6 % n'en avaient pas. Parmi les 15,4 % qui ont reçu le PPE, 15,7 % étaient des femmes et 15,0 % étaient des hommes. Depuis 2018, 41,3 % de cette population possède le permis et depuis 2019, 24,2 % », explique Dane.

Selon les chiffres de Dane, Bogotá, avec 24 % de la population migrante vénézuélienne, reste la ville qui accueille le plus de personnes arrivant en Colombie pour la première fois en provenance du Venezuela. Elle est suivie par Norte de Santander avec 14,3 %, Antioquia avec 9,5 %, Atlántico avec 8,3 % et Valle del Cauca avec 7,0 %.

En ce qui concerne la situation de l'emploi des migrants vénézuéliens, Dane déclare que 85,0 % ont déclaré avoir eu des difficultés à obtenir un travail rémunéré.

En ce qui concerne ce dernier, Dane a déclaré que « parmi les migrants consultés par l'enquête Migration Pulse Survey entre janvier et février 2022, 48,3 % ont déclaré avoir gagné le mois dernier dans leur emploi de 700 001$ à 1 050 000$ et 17,7 % ont reçu de 350 001$ à 700 000$. En outre, 92,1 pour cent ont déclaré ne pas avoir reçu de revenus d'heures supplémentaires au cours du dernier mois. »

