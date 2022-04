L'Ukraine a découvert plus de 900 corps de civils tués après le retrait de la Russie de la région de Kiev

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A local resident walks with a bicycle past bodies of civilians killed during Ukraine-Russia conflict near the Illich Steel and Iron Works in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 15, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Plus de 900 corps civils ont été découverts dans la région entourant la capitale ukrainienne Kiev à la suite du retrait des forces russes, la plupart avec des blessures par balle, a rapporté la police vendredi, indiquant que de nombreuses personnes avaient été « simplement exécutées ».

Le nombre de morts est le double de celui annoncé par les autorités ukrainiennes il y a près de deux semaines.

Andriy Nebytov, chef de la police régionale de Kiev, a déclaré que les corps avaient été abandonnés dans les rues ou enterrés temporairement. Il a cité des données policières indiquant que 95% sont morts des suites de blessures par balle.

« Par conséquent, nous comprenons que sous l'occupation (russe), des personnes ont simplement été exécutées dans les rues », a assuré Nebytov.

Chaque jour, de plus en plus de corps sont retrouvés, sous les décombres et dans des fosses communes, a-t-il ajouté. Il a précisé que le plus grand nombre de victimes avait été retrouvé à Bucha, où il y en avait plus de 350.

Una mujer en medio de los destrozos en Bucha, cerca de Kiev ((AP /Rodrigo Abd) AP

Selon Nebytov, les employés des services publics de Bucha ont collecté et enterré les corps dans la banlieue de Kiev alors qu'il restait sous contrôle russe. Les troupes russes, a-t-il ajouté, « poursuivaient » des gens qui exprimaient de fortes opinions pro-ukrainiennes.

Pendant ce temps, le ministère russe de la Défense a promis d'augmenter les attaques de missiles contre la capitale ukrainienne en réponse à une agression ukrainienne présumée sur le territoire russe, un avertissement inquiétant intervenu après la perte de son navire amiral en mer Noire.

La menace d'une escalade des attaques contre la capitale ukrainienne est survenue après que des responsables russes ont accusé l'Ukraine d'avoir blessé sept personnes et endommagé une centaine de bâtiments résidentiels par des frappes aériennes à Briansk, une région limitrophe de l'Ukraine. Les autorités d'une autre région frontalière de la Russie ont également signalé des bombardements ukrainiens jeudi.

« Le nombre et l'ampleur des attaques de missiles contre des cibles à Kiev s'intensifieront en réponse à toute attaque terroriste ou détournement commis par le régime nationaliste de Kiev sur le territoire russe », a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov.

La Russie a lancé cet avertissement alors qu'elle continue de préparer une nouvelle offensive dans l'est de l'Ukraine. Pendant ce temps, des habitants de la ville battue de Marioupol, dans le sud-est du pays, ont déclaré avoir vu des soldats russes déterrer des corps.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Alto Representante para las Relaciones Exteriores de la UE, Josep Borrell, visitaron Bucha la semana pasada (EUTERS/Valentyn Ogirenko) REUTERS

À Kiev, la reprise des bombardements pourrait signifier le retour des sirènes antiaériennes entendues pendant les premiers jours de l'invasion et les redoutables nuits de refuge dans les stations de métro.

Des signes timides de la vie d'avant-guerre ont refait surface dans la capitale, après que les troupes russes n'aient pas réussi à capturer la ville et se soient retirées pour se concentrer sur l'est de l'Ukraine, laissant derrière elles des preuves de possibles crimes de guerre.

Les responsables ukrainiens n'ont pas confirmé les attaques contre des cibles en Russie et les rapports des autorités russes n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.

Cependant, l'Ukraine a revendiqué une attaque contre un important navire de guerre de Moscou la veille. Si c'est vrai, l'attaque de mercredi contre le lance-missiles guidés Moskva, du nom de la capitale russe, représenterait une victoire significative pour l'Ukraine et une défaite symbolique pour la Russie.

Les États-Unis estiment que le navire militaire russe qui a coulé la veille dans le nord de la mer Noire a été touché par au moins un missile ukrainien, comme l'a affirmé le gouvernement de Kiev, a assuré vendredi un haut responsable de la défense américaine.

Le haut responsable de la défense américaine, qui s'est exprimé à condition de ne pas être identifié pour commenter une évaluation des services de renseignement, a ajouté que le navire Moskva avait été touché mercredi par au moins un, et probablement deux, missiles Neptune, qui ont provoqué un incendie majeur à bord du navire. L'officier n'a donné aucun autre détail que de dire que les États-Unis pensent que les Russes ont subi des pertes à bord du navire.

Le navire de guerre a coulé alors qu'il était remorqué dans le port jeudi après avoir subi de graves dommages. Moscou a reconnu un incendie à bord, mais pas une attaque.

Hundimiento del Crucero General Belgrano

Le Moskva avait une capacité de 16 missiles de croisière à longue portée. Si des attaques des forces ukrainiennes frappent le navire, il s'agira probablement du plus grand navire de guerre coulé au combat depuis 1982. Un sous-marin britannique a torpillé un croiseur de la marine argentine nommé General Belgrano pendant la guerre des Malouines, tuant plus de 300 marins.

Le naufrage du navire russe réduit considérablement la capacité offensive de la Russie en mer Noire. Les analystes ne sont pas d'accord sur l'importance de cet événement pour le cours de la guerre. Quoi qu'il en soit, la perte a été considérée comme emblématique du sort de Moscou lors d'une invasion de sept semaines, largement considérée comme une erreur historique à la suite du retrait de la région de Kiev et d'une grande partie du nord de l'Ukraine.

« Un navire de guerre russe « phare » est un lieu de plongée digne de ce nom. Nous avons maintenant un autre endroit pour plonger dans la mer Noire. Nous allons certainement visiter l'épave après notre victoire dans la guerre », a tweeté vendredi le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, dans un geste de vantardise.

Dans son discours de fin de soirée jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré aux Ukrainiens qu'ils devraient être fiers d'avoir survécu 50 jours sous l'attaque russe alors que les envahisseurs « nous en ont donné un maximum de cinq ».

L'avertissement de la Russie de reprendre les frappes aériennes n'a pas empêché les habitants de Kiev de profiter d'une journée de printemps ensoleillée et légèrement plus chaude à l'approche du week-end. Vendredi, plus de personnes que d'habitude sont descendues dans la rue, promenant des chiens, faisant du scooter électrique et marchant main dans la main.

(Avec des informations provenant de l'AP)

