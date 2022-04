La Marine a saisi des gallons de carburant et des tonnes de ciment dans les rivières Nechi et Magdalena

Ce jeudi, dans le cadre des opérations d'enregistrement et de contrôle des rivières, la marine colombienne, en collaboration avec l'armée nationale, a réussi à saisir 14 790 gallons de carburant et 7,5 tonnes de ciment sur les rivières Nechí et Magdalena.

L'incident s'est produit à proximité des municipalités de Gamarra (Cesar), Nechí (Antioquia) et Magangué et Morales (Bolívar), où 11 709 gallons de diesel et 3 081 gallons d'essence ont été placés.

En outre, dans les environs de la municipalité de Morales (Bolívar), sur la rivière Magdalena, 3 500 kilogrammes de ciment gris ont été saisis dans le même affluent, et dans les environs de la municipalité de Gamarra (Cesar), 4 000 kilogrammes du même matériau ont été saisis.

Dans un communiqué de presse, la marine a indiqué que lors des inspections effectuées sur les navires de type chargeur, les membres de son équipage n'avaient pas présenté le certificat de non-déclaration pour trafic de drogue , de sorte que le matériel avait été confisqué et mis à la disposition des autorités compétentes de ces municipalités. Au cours des opérations, il n'y a pas eu de prises.

La Armada lo publicó en sus redes. Foto: Twitter @ArmadaColombia

La marine continuera également à mener des opérations conjointes de contrôle et d'inspection des rivières, afin de refuser l'utilisation des rivières pour des activités illégales, garantissant ainsi la tranquillité et la sécurité des habitants de la région.

Il a été annoncé que lors d'opérations dans le Pacifique colombien, elle a saisi près de 900 kilogrammes de requins, une espèce protégée dont la pêche, industrielle et artisanale, est interdite dans tout le pays.

Les 900 kilogrammes ont été saisis lors de deux opérations.

La première saisie a été réalisée lors des travaux de patrouille maritime effectués par la station de garde-côtes de Bahia Solano, où un bateau de pêche ayant des problèmes de système de propulsion était situé à 20 milles marins de la zone urbaine de Bahia Solano, qui avait des problèmes dans son système de propulsion et selon ce qui a été déclaré par les membres de son équipage, étaient à la dérive il y a deux jours.

Après l'avoir trouvé, le personnel de la marine a remorqué le bateau de pêche jusqu'à la jetée du poste de garde-côtes de Bahia Solano, où « ils ont vérifié l'état de santé des membres d'équipage les trouvant en bon état. Par la suite, en coordination avec des responsables de l'Autorité nationale de l'aquaculture et de la pêche (AUNAP) et de la Corporation régionale autonome pour le développement durable du Chocó (Codechocó), une inspection a été effectuée dans laquelle un sac contenant 15 ailerons et sept requins pesant environ 200 kilogrammes ont été trouvés ».

D'autre part, la deuxième saisie a été réalisée lors d'une inspection de routine, également à Bahia Solano, au cours de laquelle les hommes en uniforme de la marine ont trouvé un bateau « dans lequel 30 requins sans tête ni nageoires, pesant environ 700 kilogrammes ont été trouvés ».

Il convient de rappeler que le décret 281 de 2021 a établi des mesures pour la protection et la conservation des requins, des raies marines et des chimères en Colombie, « ces espèces représentent une importance écologique pour le maintien de la santé des mers et des océans du territoire national, raison pour laquelle leur pêche et la commercialisation est interdite ».

