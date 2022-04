Edgar Benitez motivé pour Universitario vs Alianza Lima : « Les classiques sont gagnés »

Edgar Benitez n'a pas débuté à Alianza Lima ces derniers matchs après sa blessure en début de saison. Le Paraguayen n'a pas trouvé sa place dans le schéma de Carlos Bustos après sa convalescence, mais après ses bonnes minutes avec un but contre Colo-Colo pour la Copa Libertadores en milieu de semaine, il a de grandes chances de débuter ce dimanche contre Universitario pour la Liga 1 2022. Le « Bird » était motivé dans le précédent.

« Chaque classique vous motive, c'est un environnement différent. Les classiques sont gagnées et j'espère que nous serons de retour de la meilleure façon pour les gagner . C'est un match différent où beaucoup de choses se jouent », a-t-il commenté le classique du football péruvien dans une interview accordée à l'émission Football Como Cancha du RPP Noticias.

En outre, il a également parlé de la difficile défaite 2-1 face à l'équipe chilienne par le groupe F du tournoi international. « L'idée était de chercher un résultat positif, mais les premières minutes se sont un peu compliquées pour nous. La deuxième mi-temps, nous nous sommes beaucoup améliorés, mais nous avons eu le sentiment que nous avons fait les choses un peu mieux », a-t-il dit.

Le vétéran paraguayen a marqué son premier but de la saison dans le cadre du deuxième tour du groupe F de la Copa Libertadores 2022. Le footballeur est apparu en enlevant le gardien de but de son dos et en croisant un tir au but après un excellent jeu collectif des « intimes » contre le 'Chief'. Il n'avait plus marqué depuis août 2021, date à laquelle il avait marqué le Sport Huancayo lors du match nul 1-1 pour la deuxième phase de la Liga 1.

Rappelons qu' Edgar Benitez a déjà joué un classique contre Universitario et c'était l'année dernière , quand Alianza Lima avait gagné 2-1 au stade national. L'ancienne équipe nationale a joué jusqu'aux 66 minutes. Les buts ont été marqués par Ricardo Lagos et Axel Moyano. Nelson Cabanillas à prix réduit pour les « merengues ».

Soccer Football - Copa Libertadores - Second qualifying round - Second Leg - Corinthians v Guarani - Arena de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil - February 12, 2020 Guarani's Edgar Benitez during the warm up REUTERS/Amanda Perobelli REUTERS

DATE ET HEURE DE L'UNIVERSITÉ CONTRE ALIANZA LIMA

Les deux équipes se rencontreront au stade Monumental de Ate à partir de 15h00 (heure du Pérou) et auront 57 000 billets autorisés pour les supporters locaux. Le match, qui se jouera dans le cadre de la dixième date du tournoi League 1 Apertura 2022, sera diffusé sur la chaîne GOLPERU. Le responsable de la justice sera Kevin Ortega, qui a déjà réalisé des classiques.

LES CINQ DERNIERS MATCHS : UNIVERSITARIO VS. LIMA ALLI

2021 : Université des sports 1 - 2 Alianza Lima

2020 : Université des sports 2 - 0 Alianza Lima

2019 : Université des sports 1 - 0 Alianza Lima

2019 : Université des sports Alianza Lima 2 - 3

2018 : Université des sports Alianza Lima 2 - 1

ÁLVARO GUTIÉRREZ S'APPUIE SUR SON EXPÉRIENCE DES CLASSIQUES

Álvaro Gutiérrez a dirigé de grands clubs en Amérique du Sud, tels que Peñarol en Uruguay ou LDU de Quito en Équateur. Au cours de ces années, il a également joué des classiques et acquis de l'expérience, ce qui l'a aidé pour ce match contre Alianza Lima, comme il l'a exprimé lors de la dernière conférence de presse.

« Je pense que l'expérience d'avoir mené ce type de match est fondamentale. Je ne suis pas le même entraîneur lorsque j'ai réalisé mon premier classique. Dieu merci, j'ai eu l'opportunité d'être coach dans plusieurs pays. Certains avec de bons résultats et d'autres moins Il y a des facteurs que vous apprenez au cours des matchs. La façon dont les joueurs s'entraînent et l'approche. Il y a des classiques où j'ai couru de derrière à des rivaux parce que j'avais besoin de gagner et d'autres où j'étais meilleur et d'autres résultats m'ont servi », a-t-il commenté lors de la conférence.

Gutiérrez va réaliser son premier classique au Pérou, mais avant cela, il a participé en Uruguay.

