Qui est le professeur Venus, ancien entraîneur de Valedores de Iztacalco qui veut diriger Chivas

Emigdio Venustiano Olvera, devenu célèbre en tant qu'entraîneur de l'équipe connue sous le nom de « Los Valedores de Iztacalco », a envoyé un message à Christian Martinoli après le renvoi de Marcelo Michel Leaño de Chivas (Vidéo : Twitter/ @martinolimx)

Après avoir mené 22 matches à la tête des Chivas, Marcelo Michel Leaño a été démis de la direction technique du Herd. Bien que le nom de Matías Almeyda soit l'un des plus mentionnés par les fans et certains experts, Christian Martinoli s'est moqué de la situation et a proposé un personnage qui est resté loin des projecteurs pendant plus d'une décennie. Sur son profil Twitter, il a postulé à Emigdio Venustiano Olvera, le professeur Venus.

« Ils l'ont », tels sont les mots avec lesquels le chroniqueur d'Azteca Deportes a accompagné la vidéo de qui est devenu l'entraîneur de l'Iztacalco FC, une équipe mieux connue sous le nom de Los Valedores de Iztacalco qui a joué dans la troisième division professionnelle du football mexicain.

Emigdio Venustiano Olvera a pris de l'importance en 2007 lorsque Barak Fever, membre de l'équipe Azteca Deportes alors dirigée par André Marín, a proposé de suivre la pire équipe des 293 membres de la troisième division mexicaine du programme Los Protagonistas. Lors de la troisième journée du tournoi Apertura 2007, l'Iztacalco FC a volé les écrans de la télévision ouverte pour faire connaître ses progrès au sein du Groupe 6 de la compétition.

Profe Venus a travaillé comme entraîneur de l'Iztacalco FC qui, à la demande d'Azteca Deportes, a changé son nom à la caméra en Valedores de Iztacalco. Sous sa direction, jour après jour, il tente d'ordonner le fonctionnement de l'escouade composée de Paquita, Yoshi, Cuchillo, Pérez, Rulo, Salcido, El Morris, Edson, Aldo, Jimmy, RBD et Memo, personnages qui jouissent de la célébrité au fil des réunions.

Olvera est originaire de Mexico, mais a eu l'occasion de se démarquer en tant que joueur professionnel à plus de 800 kilomètres de sa ville natale. Le club de football Laguna, à Torreón, l'a reçu alors qu'il n'avait que 19 ans, en 1974, après avoir joué pour les Mastines de Naucalpan, une équipe qui a ensuite servi de filiale des Pumas de première division.

Selon Profe Venus lui-même, sa position préférée était celle de la roue extrême ou droite grâce au fait qu'il appréciait des qualités telles que la vitesse, l'habileté et le gambeta lorsqu'il s'agissait de contrôler le ballon. Sa présence dans l'équipe d'Ola Verde a porté ses fruits pour réaliser son rêve de faire ses débuts dans le football professionnel, comme il l'a fait lors du tournoi de la Coupe 1975 contre Zacatepec, sous la direction de Carlos El Charro Lara.

Son passage en Première Division ne parvient pas à se prolonger. Pour la saison 1975-76, avec l'arrivée de José Antonio Roca, Emigdio Venustiano Olvera a été exclu de l'équipe. Malgré sa déception, il ne se sépare jamais du football et sert comme entraîneur dans les catégories mineures. Lorsque Iztacalco FC a réussi à jouer en troisième division, Profe Venus a pris les rênes de l'équipe, bien qu'il n'ait pu gagner qu'un match dans l'Apertura 2007.

Selon une interview qu'Emigdio Venustiano Olvera a accordée à la chaîne Iztacalco Valedores sur YouTube, il a travaillé jusqu'en 2019 en tant qu'entraîneur de l'équipe Tigres Xochimilco et avait l'intention de retourner en Troisième Division avec cette institution. Trois ans plus tard, il est revenu aux yeux du public en profitant de la situation des Chivas du club sportif de Guadalajara.

