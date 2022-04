Quelles sont les amendes pour gaspillage d'eau dans le CDMX pendant Pâques

MÉXICO, D.F., 23ABRIL2011.- Un grupo de vecinos del Centro Histórico conformados por adultos, jóvenes y niños pasaron por alto la recomendaciones de abstenerse de desperdiciar el agua en el Sábado de Gloria. La Secretaría de Seguridad Pública había señalado que las personas que fueran sorprendidas tirando el líquido serán detenidas y remitidas al Juzgado Cívico, donde se les impondrá una multa de hasta 30 días de salario mínimo, equivalentes a mil 724 pesos, o de lo contrario, un arresto inconmutable de 20 a 36 horas. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Le gouvernement de Mexico et le système d'eau de la ville de Mexico (Sacmex) ont appelé la population à ne pas gaspiller d'eau pendant Pâques, en particulier le Glory Saturday et évitez les amendes pour cette chose même.

Selon l'Église catholique, il est de coutume de jeter de l'eau dans la jubilation en célébrant la résurrection du Christ et le nettoyage des péchés la veille de Pâques, de sorte que de grandes quantités d'eau sont gaspillées chaque année, c'est pourquoi le gouvernement de Mexico et divers États l'ont interdit en plus de prévoir des amendes pour ceux qui le font.

Al llegar el Sábado de Gloria, las personas podían utilizar el agua de manera simbólica para purificar su alma y lavar sus pecados. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM). Moisés Pablo | Moisés Pablo

Selon la Loi sur le droit d'accès, d'élimination et d'assainissement de l'eau du CDMX, et la Loi sur la culture civique de Mexico dans son article 29 section VIII : « Eaux usées ou empêcher son utilisation par ceux qui doivent y avoir accès dans des tuyaux, des réservoirs ou des réservoirs de stockage, ainsi que l'utilisation abusive des bouches d'incendie publiques, les entraver ou empêcher leur utilisation », ceux qui commettent de tels actes peuvent être punis.

Des sanctions sont établies telles que des amendes allant de 1,58 pesos à 3 848 pesos. En plus du fait que les institutions ont affirmé que ceux qui gaspillent de l'eau peuvent être arrêtés pendant 13 à 24 heures ou être affectés à des travaux communautaires pendant 6 à 12 heures.

Les recommandations pour prendre soin de l'eau ont été partagées via les réseaux sociaux du système d'eau de la ville de Mexico, telles que : prendre de courts bains, ne pas utiliser le tuyau pour laver la voiture ou les trottoirs, arroser les plantes la nuit pour une meilleure utilisation et une seule fois par semaine, réutiliser de l'eau savonneuse.

Por medio de Twitter la Sacmex pidió a la población no desperdiciar el agua aunque sea una tradición. Foto: twitter/@SacmexCDMX

Nettoyez les sols, les murs et le verre avec deux seaux, l'un pour le nettoyage et l'autre pour le rinçage, ainsi que pour ne pas abuser des produits de nettoyage ; lavez les légumes dans un bol d'eau, frottez-les avec vos doigts ou une brosse et désinfectez-les, en plus, cette eau peut être réutilisée pour les toilettes et pour arroser les plantes.

De même, l'institution a demandé à la population en vacances de ne pas oublier de bien fermer ses clés et de vérifier qu'il n'y avait pas de fuite. Dans ce cas, elle a invité les gens à les signaler.

La Direction exécutive de la justice civique a commenté dans un tweet : « Profitez de votre samedi de gloire avec votre famille en prenant soin de l'eau. Le gaspillage est passible de 6 à 12 heures de travail communautaire. »

D'autre part, le conseil municipal de Mexico a publié sur Twitter : « La tradition populaire de se mouiller le samedi dans la gloire a été adaptée à la nécessité de prendre soin de l'eau. Aujourd'hui, nous sommes plus responsables. » Il a également rappelé au public les sanctions.

2020 fue el año en que se registraron menos lluvias en los últimos 30 años. (FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM). Rodolfo Angulo | Rodolfo Angulo

Les téléphones permettant de signaler des fuites ou des pertes d'eau sont les suivants : 55-5654-3210 et 55-5658-1111. Vous pouvez également demander de l'aide via les réseaux sociaux tels que Twitter : @SacmexCDMX.

Enfin, Sacmex a fait état de la suspension des activités dans les domaines des services aux citoyens le jeudi 14 avril et le vendredi 15 avril.

