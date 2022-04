SCREENSHOT - ¿Serán células fotovoltaicas lo que recubre las alas de este monstruo volador? El misterio se revela al jugar a "Horizon Forbidden West". Foto: Sony/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Sorti en 2017, le jeu vidéo post-apocalytique « Horizon Zero Dawn » est devenu un énorme succès qui a réussi à exciter les critiques et les fans. Cinq ans plus tard, et après un report de sa date de sortie initiale, la suite « Horizon Forbidden West » est finalement sortie le 18 février. Comme dans la première partie, le titre se déroule dans une version post-apocalyptique des États-Unis. Le protagoniste reste le guerrier aux cheveux roux Aloy, qui, en tant que chef d'équipe, cherche à trouver la source d'un fléau mortel. Cependant, après les événements de la première partie, il s'est non seulement fait des amis, mais aussi de nombreux ennemis. Les utilisateurs qui ne connaissent pas le titre précédent peuvent se sentir un peu perdus dans cette nouvelle version. Puisque l'histoire est reprise directement de « Horizon Zero Dawn », cela ne ferait pas de mal d'avoir un peu de connaissances préalables sur l'intrigue passée. Comment pourrait-il en être autrement ? Dans le nouveau titre, il existe également d'innombrables nouveaux personnages auxquels les acteurs hollywoodiens ont à nouveau prêté leur voix. Le monde déjà vaste du jeu, dans lequel le joueur pourra se déplacer librement selon le principe du monde ouvert, est encore plus vaste que dans la première partie. Les mécaniques d'escalade ont été développées, ce qui signifie que le monde s'étend également verticalement. Il est habité par une multitude d'animaux robotiques hostiles qui affrontent les tribus de survivants. Bien que toutes les innovations de la suite n'aient pas été approuvées par le public, « Horizon Forbidden West » a été bien accueilli par la critique. Les utilisateurs qui ont apprécié son prédécesseur s'amuseront également avec celui-ci. Et il n'est probablement jamais trop tard pour commencer la première partie. « Horizon Forbidden West » est disponible exclusivement pour PlayStation 4 et 5. Le titre précédent est proposé pour PlayStation 4 et PC. dpa