Partie I

Les leaders du trafic de drogue sont convaincus que seules deux personnes sont aptes à gouverner : elles et celle d'en haut. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont choisi le clerc comme intermédiaire dans les négociations criminelles.

Ces dernières années, l'Église catholique a décidé d'entreprendre une dangereuse croisade : mettre la paix en enfer, même si cela implique de négocier avec des criminels. Ils se sont assis avec eux ou séparément, essayant de concilier différents intérêts.

Au fil du temps, les trafiquants de drogue commencent également à percevoir certains avantages : ils effacent et nettoient leur image de tueurs à gages grâce à des millions de dons.

Heriberto Lazcano es venerado en la Iglesia El Tezontle, que supuestamente edificó a su semejanza

Leader Zeta, le démon qui croyait au Messie

Heriberto Lazcano, Lazca, Executioner et/ou Z-3 (Hidalgo, 1974-Coahuila, 2012) avaient un mille et un visages : un pour chaque personne qui regarde. S'il s'appelait le Z-3, il avait le visage d'un meurtrier. Si c'était Heriberto Lazcano Lazcano, l'un des 277 000 habitants de Pachuca (Hidalgo), c'était un Robin des Bois.

Dans la vie de ce criminel, chef du cartel de Los Zetas, il y avait beaucoup d'argent et beaucoup de plomb. Assez d'argent pour fonder l'un des groupes criminels les plus sanguinaires du pays et causer la mort de milliers d'innocents dans leur guerre ouverte avec d'autres organisations criminelles.

En 2010, Lazcano construyó la Iglesia de Nuestra Señora de los Lagos, en la colonia Tezontle

Bien qu'il y ait plus de pièces de plomb que d'argent dans la carrière de Lazcano, son image a été si peu interdite que, à ce jour, il est toujours vénéré dans la ville de Pachuca, y compris la plupart de ses œuvres de charité.

Heriberto Lazcano

En 2010, Lazcano a construit l'église Notre-Dame des Lacs, dans le quartier de Tezontle. Dans ce sanctuaire, aux grandes fenêtres et aux murs orange, repose une plaque qui rend hommage à son bienfaiteur : « Centre d'évangélisation de la catéchèse Jean-Paul II, offert par Heriberto Lazcano Lazcano Lazcano ». Ci-dessous, le psaume 143 de la Bible : « Seigneur, écoute ma prière, réponds à mes prières, réponds-moi, toi qui es fidèle et juste », peut-on y lire.

Chaque année, lors des fêtes patronales de l'Église, le corrido le plus recherché est entendu, popularisé par le groupe Invasores de Nuevo León et dédié aux Zetas, et ils détaillent également des fleurs placées en l'honneur du chef criminel.

Heriberto Lazcano

Au sud de Pachuca et à un kilomètre de l'église Notre-Dame des Lacs, Heriberto Lazcano a construit une tombe luxueuse, car selon son parents, l'homme croyait au repos éternel.

Pachuca, Hidalgo. A un kilómetro de la Iglesia, el Lazca edificó su última morada.

Ceux qui le visitent dans le Panthéon Ejidal de San Francisco disent que c'est un mausolée qui se démarque des autres tombes.

El lujoso mausoleo de Heriberto Lazcano

Neuf ans après la mort de Lazca dans l'État de Coahuila (dans le nord du Mexique), les habitants de la colonie de Tezontle affirment que les blessures ouvertes par la guerre de Los Zetas continuent de saigner le pays, mais que la possibilité de les guérir se trouve dans l'Église catholique.

Panteón San Francisco

Heriberto Lazcano, connu dans le monde de la pègre sous le nom d'El Verdugo ou Z-3 ou, rejoint l'armée mexicaine à l'âge de 17 ans, mais à 24 ans, après ne pas s'être évanoui, il rejoint le trafic de drogue comme déclencheur du cartel du Golfe, fondé par Osiel Cárdenas Guillén, qui le personnel militaire déserteur recruté des forces armées mexicaines a formé son bras armé, Los Zetas, à la fin des années 1990. En 2003, à la suite de l'arrestation de Cardenas Guillén, le cartel dit de la dernière lettre a obtenu son indépendance du cartel du Golfe et a entamé une guerre contre d'autres groupes criminels rivaux et contre les autorités.

