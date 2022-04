Gabriel Soto a donné de nouveaux détails sur sa victoire juridique contre Laura Bozzo

Après Laura Bozzo, lors de sa dernière apparition dans les médias grâce à une conférence qu'elle a donnée pour son nouveau programme Let it happen Laura ! , pour donner des détails sur leur procédure judiciaire en relation avec le préjudice moral qui a affecté Gabriel Soto et Irina Baeva, l'histrion qui a été victime de diffamation a confirmé que le processus est en cours d'exécution.

C'est lors de la dernière diffusion de l'émission matinale de Televisa, Hoy, que l'acteur qui a donné vie à Pedro Cáceres dans le mélodrame You Remember Me, a donné des détails sur l'affaire qui aurait déjà tranché en faveur de sa plainte contre le présentateur péruvien.

« Je pense que vous devez élever la voix dans toutes les circonstances où vous n'êtes pas à l'aise, comme ce fut mon cas à un moment donné, également avec le sujet de mes demandes, ce qui, je pense, a causé un très fort préjudice moral et lorsque cela se produit, vous devez vous battre pour la justice », a souligné le cœur de la telenovela.

Gabriel Soto e Irina Barva ganaron proceso en contra de Laura Bozzo, la sentencia es ejecutoria Fotos: Cuartoscuro // Instagram @teacuerdasof / @irinabaeva

Plus tard, il a été interrogé sur le fait de savoir si l'ancienne présentatrice de Televisa et de TV Azteca avait déjà versé un paiement initial de son indemnisation, car depuis la mi-2021, un juge avait statué en faveur du couple histrion : « Oui, il est toujours en cours d'exécution », a souligné l'historien de Mexico.

La peine exécutoire se produit lorsqu'aucun recours judiciaire n'est admis et qu'une conformité fortuite peut être requise ou que des mesures exécutives sont prises dans votre cas. Ces déclarations de l'interprète mexicain étaient en réaction à ce qui a été dit par le nouveau membre du Grupo Imagen.

« Toutes les questions juridiques devraient être discutées avec mes avocats », a plaidé l'avocat plaidant naturalisé mexicain et italien de 69 ans, qui reviendra sur le petit écran le 18 avril.

Bozzo habló de los problemas con Sánchez Azuara (Instagram: laurabozzo)

Plus tard, lors de son discours devant les médias le 13 avril, la présentatrice a rappelé comment le problème s'est posé avec la paire d'interprètes et a expliqué que c'est lors de son séjour chez Univision qu'on lui a demandé un avis, qui a été mal représenté.

« Ce sujet d'Irina et Gabriel Soto, je crois comprendre qu'il avait fait l'objet d'un appel parce que c'est une opinion que j'ai exprimée sur un programme d'Univision appelé La opina. Irina allait donner une conférence sur les femmes, ils m'ont dit 'Qu'en pensez-vous ? » ; J'ai dit « ça ne me représente pas ». Si je poursuivais tous ceux qui parlent [de moi], je serais millionnaire », a conclu le présentateur, qui a immortalisé la phrase Let the wretch pass.

Les deux acteurs ont poursuivi Bozzo en octobre 2020 pour diffamation, harcèlement et menaces à la suite des déclarations publiques de Mlle Laura à propos du couple, dans lesquelles elle affirmait que Gabriel s'était retrouvé avec sa femme d'alors Geraldine Bazán en raison d'une infidélité envers Baeva.

Auparavant, la rumeur disait que les conséquences auxquelles Laura Bozzo aurait pu faire face allaient de la perte de son nom légal si la demanderesse le demandait, en plus de payer une indemnisation à Soto et Irina après avoir perdu le procès pour préjudice moral, qui a obtenu l'émission matinale Sale el Sol, qui pourrait avoir s'élevait à un peu plus de 13 millions de pesos.

Laura Bozzo no asistió a audiencia con Gabriel Soto. (Foto: Instagram)

Le processus judiciaire n'a duré qu'un an et le 20 octobre 2021, un juge a déterminé que les preuves présentées par les acteurs étaient suffisantes pour les poursuivre. Selon la décision de la Cour supérieure de justice de Mexico (TSJCDMX), Laura Bozzo doit indemniser le couple pour préjudice moral.

L'avocat des deux acteurs, Gustavo Herrera, a déclaré que le montant monétaire dépendrait toujours d'un processus qui détermine leurs revenus, de contrats avec des chaînes de télévision ou des marques. Pour le moment, on ne sait pas quel arrangement la présentatrice péruvienne a conclu avec le réseau qu'elle a récemment embauché, l'a embauchée.

