Augmentation des récompenses pour « El Loco », leader du groupe d'horreur à Quibdó

Jusqu'à présent cette année, 65 homicides ont été commis à Quibdó, capitale du département du Chocó, et au moins 59 d'entre eux étaient le résultat d'un sicarito en raison du conflit sanglant auquel sont confrontées les bandes criminelles, qui a atteint les quartiers de la ville.

La situation a conduit le maire Marín Emilio Sánchez Valencia à s'installer à Bogota il y a une semaine pour demander l'aide des autorités et assurer la sécurité. Cette demande est intervenue après deux fusillades dans des quartiers résidentiels qui ont fait quatre morts, dont un mineur, et plusieurs blessés, dont des uniformes de police.

« C'est un chiffre alarmant, un chiffre qui nous inquiète. Certains criminels veulent semer la peur dans une communauté saine comme Quibdó et Chocó, il ne reste plus qu'à la vaincre avec toute la détermination », a déclaré le ministre de l'Intérieur Daniel Palacios, lors d'une visite dans la ville mercredi.

Selon le responsable du portefeuille politique, derrière les bandes criminelles qui ont fait face au sang et au feu dans la zone urbaine de Quibdo, se trouvent le Gulf Clan et Los Mexicanos, qui se battent pour le contrôle territorial.

L'une des dénonciations de Palacios depuis Quibdó était l'instrumentalisation des mineurs que les deux groupes avaient entreprise, dans le but de distribuer des brochures dans la ville pour provoquer la peur et même collaborer à des travaux extorqués. Palacios a rejeté ce crime et a assuré qu'ils allaient jusqu'au bout des conséquences.

Pour renforcer la sécurité dans la région, le ministre a annoncé l'arrivée de trois unités de combat fluviales de la Navy pour contrôler la rivière Atrato, où les gangs auraient dû s'affronter. Ainsi qu'une unité de drones de l'armée de l'air pour avoir le contrôle depuis le ciel.

« Nous allons combattre ces criminels depuis le ciel, les rivières et la terre », a déclaré Palacios, qui a également livré 15 motos, une unité SIART et deux drones, pour un investissement de 1 363,85 milliards de dollars.

« Aujourd'hui, ces criminels savent qu'ils ne sauront pas quand nous les examinerons, ils ne sauront pas quand ce drone les analysera, les identifiera et les atteindra grâce à des opérations visant à les capturer, à atteindre leurs terriers et à les capturer où qu'ils soient », a déclaré le ministre.

Dans le même ordre d'idées, Palacios a décidé que la persécution contre Leovigildo Mosquera Palacios, l'un des chefs criminels les plus recherchés de Quibdó, membre du gang Los Palmeros, impliqué dans les fusillades de ces dernières semaines, serait renforcée.

« De la même manière, nous devons annoncer que la récompense pour l'alias « El Loco » augmentera, passant de 30 millions à 50 millions et c'est aujourd'hui l'un des plus recherchés de la municipalité de Quibdó. Nous réitérons que tous ceux qui ont fait partie du cartel le plus recherché ont été capturés et que nous continuerons après chacun de ces dirigeants qui remplaceront celui qui est capturé », a déclaré le chef du portefeuille politique.

Ce criminel aurait été traqué pendant plusieurs années en raison de son implication dans des homicides et des extorsions dans le Chocó, qui sera désormais poursuivi par les plus de 190 policiers supplémentaires et 3 pelotons qui se sont mis en place pour regagner la sécurité du département.

Selon le ministre Palacios, sans l'incidence de ces groupes armés, il n'y aurait que 6 homicides dans la ville de Quibdo. Dans le plan d'aide à la population, il a également réitéré les programmes de subventions sociales, les bourses d'études supérieures dans les universités privées, un centre ébranlé, entre autres investissements.

CONTINUEZ À LIRE :