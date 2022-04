Les édulcorants au sucralose peuvent-ils provoquer des troubles semblables au diabète ?

Le sucralose est un édulcorant artificiel qui donne un goût sucré aux aliments et aux boissons sans augmenter l'apport calorique. Plusieurs études ont déjà montré que la consommation de sucralose est associée à une altération du métabolisme du glucose et de l'insuline dans le corps humain car elle perturbe l'équilibre du microbiome intestinal.

Des chercheurs mexicains ont mené un essai clinique sur des adultes jeunes et en bonne santé afin de déterminer l'impact de la consommation de édulcorant à long terme sur le microbiome. Ils ont découvert que le sucralose peut produire des altérations similaires au développement du diabète de type 2.

Les travaux ont été réalisés par des chercheurs de l'Hôpital général du Mexique, de l'Institut national de médecine génomique, de la Faculté de médecine, de l'Université nationale autonome du Mexique (UNAM), du Centre de recherche scientifique et d'enseignement supérieur d'Ensenada et de la Faculté de santé publique et de nutrition de l'Université autonome du Nuevo León.

Après avoir pris connaissance des résultats de l'étude menée au Mexique, Segundo Seclen, endocrinologue péruvien et président élu de l'Association latino-américaine du diabète, a déclaré lors d'un dialogue avec Infobae : « Les preuves montrent que les édulcorants modifient le microbiote intestinal et le transforment en une faible intensité facteur inflammatoire qui perturbe le métabolisme du glucose et augmente la résistance à l'insuline. En résumé, le risque de diabète augmente dans sa consommation, en particulier chez les personnes présentant des facteurs de risque de diabète tels que l'obésité abdominale, l'hypertension, la dyslipidémie, entre autres. »

« Nous avons mené un essai clinique chez de jeunes adultes en bonne santé pour étudier l'effet de l'ingestion à long terme de sucralose sur l'abondance intestinale de quatre espèces bactériennes représentatives des phyls Actinobactéries, Bacteroidetes et Firmicutes en tant que résultat principal. En guise de résultat secondaire, nous avons examiné si la dysbiose induite par le sucralose était potentiellement liée à des altérations des niveaux de glucose et d'insuline lors d'une charge de glucose par voie orale », ont écrit les chercheurs dans l'article publié.

La microbiota intestinal es el conjunto de miles de bacterias de distintas especies que viven en nuestro intestino y contribuyen “a nuestra salud o a nuestra enfermedad”/Jonathan Bailey, NHGRI

Le sucralose est recommandé pour les patients diabétiques, car il conserve le goût sucré sans augmenter les calories ni les pics glycémiques. Mais, paradoxalement, l'utilisation fréquente de sucralose chez des personnes en bonne santé peut augmenter les niveaux de glucose et d'insuline dans le sang. L'étude a été dirigée par le Dr Galileo Escobedo, chercheur à l'unité de médecine expérimentale de l'UNAM et à l'hôpital général du Mexique.

Le microbiote intestinal, qui pourrait être considéré comme un organe supplémentaire pesant environ deux kilogrammes chez un adulte de 70 kilos, est la collection de milliers de bactéries d'espèces différentes qui vivent dans notre intestin et contribuent « à notre santé ou à notre maladie ».

L'essai clinique a été mené auprès de deux groupes d'hommes et de femmes. Pendant 10 semaines, l'un a reçu 48 milligrammes de sucralose par jour dans l'eau et l'autre, le groupe témoin, un placebo (eau uniquement). La dose de sucralose administrée « équivaut à un demi-litre de jus ou quatre biscuits ». C'est la quantité qui représente une consommation moyenne et modérée, bien que certaines personnes consomment beaucoup plus de cet édulcorant quotidiennement.

Au début et à la fin de l'exposition au sucralose, Escobedo et ses collègues ont mesuré les niveaux de glucose, d'insuline et de leptine, ainsi que des procédures de séquençage et de PCR pour déterminer le profil du microbiote en réponse à la consommation d'édulcorants.

L'étude, publiée dans la revue spécialisée Microorganisms, a montré que le sucralose provoque une dysbiose intestinale, c'est-à-dire une altération « dramatique » de l'équilibre ou de la proportion de bactéries intestinales qu'il possède un individu. Pour commencer, en même temps que la bactérie Clostridium coccoides augmente, associée à « des pics de glucose et d'insuline dans le sang et à une tendance à développer un diabète de type 2 », la population de Lactobacillus acidophilus, bactéries bénéfiques pour la santé métabolique et sont même contenus dans certains produits laitiers.

Según los investigadores mexicano, la sucralosa aumentaría la tendencia a desarrollar alteraciones metabólicas que se presentan durante la diabetes”/Archivo CAROL YEPES | Getty Images

De plus, cette altération des bactéries du microbiote est associée à une tendance à l'inflammation intestinale et à une récurrence accrue des troubles digestifs. Il est connu, a rappelé Escobedo, dans un communiqué de presse, que si les pics glycémiques persistent pendant une longue période, ils endommagent les nerfs et les vaisseaux sanguins, ce qui commence à être observé chez les sujets qui ne souffrent pas encore de diabète, mais qui le développeront dans les cinq ou 10 ans.

Quelque chose de très similaire, bien que dans une moindre mesure, est observé avec le sucralose : « comme si sa consommation augmentait la tendance à développer des troubles métaboliques survenant pendant le diabète ». Bien que le diabète soit une maladie avec un ensemble d'altérations déjà établies, ces mêmes altérations sont observées, séparément, avec la consommation de sucralose.

L'équipe d'Escobedo a démontré que même avec cette quantité modérée de sucralose (certaines personnes en consomment davantage dans les biscuits, le jus d'orange et l'édulcorant de leur café avec un édulcorant au sucralose) « il y a des effets impressionnants sur les bactéries intestinales : elle en annihile certaines et en favorise d'autres nocives, associées à troubles métaboliques et digestifs », selon le communiqué officiel.

En personas sanas, recomiendan evitar el consumo de edulcorantes artificiales, tomar agua y endulzar los alimentos solo con pequeñas cantidades de azúcar/Mascha Brichta/dpa Mascha Brichta/dpa

En raison de la forte consommation de sucralose dans la population et du fait qu'elle peut être associée au développement de troubles de type diabétique tels que hyperinsulinémie, hyperglycémie, intolérance aux glucides et troubles digestifs, le Dr Escobedo a recommandé aux patients diabétiques qui doivent en consommer pour des raisons de santé, il est conseillé de le faire sous surveillance médicale.

Il a averti que le diabète mal contrôlé (taux élevés de sucre dans le sang) provoque des anomalies micro et macro vasculaires qui entraînent des dommages aux nerfs et aux vaisseaux sanguins et peuvent entraîner la cécité, la perte de membres, une sensation très douloureuse ou une perte complète de sensation, et même un risque cardiovasculaire élevé qui peut entraîner une crise cardiaque.

Pendant ce temps, pour les personnes ayant un mode de vie sain et en particulier les enfants, « il est recommandé d'éviter de consommer des édulcorants artificiels, de l'eau potable et des aliments sucrés contenant de petites quantités de sucre, afin de ne pas induire l'attachement au goût sucré chez les filles et les garçons, qui demain peuvent devenir patients atteints de type 2 diabète », ont recommandé les chercheurs dans le communiqué.

Interrogé par Infobae, le Dr Silvio Schraier, directeur adjoint du programme de spécialisation en nutrition de la Fundación Barceló et membre de la Société argentine du diabète, a exprimé un autre avis : « L'étude menée au Mexique présente des limites . Elle a été réalisée auprès d'un petit échantillon de personnes et la consommation de sucralose a été comparée à celle de l'eau. Apparemment, ceux qui prenaient du sucralose avaient une sécrétion accrue d'insuline, un changement logique. À l'heure actuelle, la consommation de sucralose ne peut pas encore être associée au développement du diabète. »

CONTINUEZ À LIRE :