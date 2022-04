Le Texas et Nuevo Leon ont conclu un accord pour suspendre l'inspection des camions commerciaux

Après trois jours de blocus par des camionneurs mexicains aux postes frontaliers avec le Texas, le gouverneur républicain de cette entité des États-Unis, Greg Abbott, a suspendu mercredi les mesures de sécurité en matière d'immigration qui affectaient les flux commerciaux et la chaîne d'approvisionnement.

Mais jusqu'à présent, l'ordre d'arrêter l'inspection de tout véhicule cargo en provenance du Mexique, afin de contenir l'entrée de migrants illégaux, ne s'appliquera qu'à l'État de Nuevo León, puisqu'il a signé un accord avec le gouverneur Samuel García.

« Le département de la Sécurité publique pourra revenir à des inspections aléatoires », a annoncé M. Abbott lors d'une conférence conjointe avec son homologue mexicain.

Cela accélérera le passage des camions transportant des marchandises vers le territoire texan, car il y a eu des retards allant jusqu'à 24 heures en raison du temps d'inspection de chaque unité, ce qui a gêné les opérateurs et pourrait avoir un impact sur le prix des consommateurs.

Pour sa part, Samuel García a déclaré que le Texas est le grand partenaire commercial de Nuevo León, il s'est donc engagé à améliorer la sécurité dans l'État, à effectuer des patrouilles dans la zone frontalière et à établir des points de contrôle pour les transporteurs, ce qui se produira à partir de lundi prochain.

Il a précisé qu'ils chercheront à maintenir l'agilité aux passages à niveau, puisqu'actuellement, les camionneurs mettent entre cinq et six heures à traverser alors qu'auparavant le processus était fait en une vingtaine de minutes. « Nous avons des légumes frais et avec l'attente ils vont gâcher, c'est des pertes », a-t-il souligné.