Le Sporting Cristal proteste contre la Conmebol suite à la décision d'arbitrage controversée en faveur de l'Université catholique

Mortifié ! C'est ce qu'ils ressentent au club Sporting Cristal après ce qui s'est passé lors de la Copa Libertadores et ce n'est pas étonnant, puisque les célestes ont égalé 1-1 L'Universidad Católica de Santiago, cependant, au cours des dernières minutes, une pièce controversée a influencé le score.

Que s'est-il passé ? Il se trouve que l'arbitre uruguayen Leodan Gonzalez, au Sporting Cristal contre l'Universidad Católica pour la deuxième date du Groupe H de la Copa Libertadores, a pris une main inexistante de Percy Liza dans le ciel. Ainsi, avec un penalty, Fernando Zampedri a marqué le but de la victoire pour les locaux et cette décision a provoqué des troubles dans la direction céleste.

Et tout a commencé à la 91e minute quand, au début d'un corner, l'arbitre du match, l'Uruguayen Leodán González, a perçu la main de Percy Liza après une tête dans la zone de l'Argentin Nehuén Paz, qui a probablement sauvé non seulement son équipe mais aussi le chef de son entraîneur, le également critiqué Cristian Paulucci .

LA DIRECTIVE RIMENSE SE RENFORCE ET PORTE PLAINTE AUPRÈS DE LA CONMEBOL

Le Sporting Cristal a déposé une plainte pour la plus haute entité du football sud-américain, faisant état de son « désaccord retentissant » et de sa « forte protestation » car « une sanction pénale a été imposée » contre le Sporting Cristal « après une utilisation claire. de la main d'un joueur de l'équipe rivale ».

Pour le Sporting Cristal, la pénalité prise en faveur de l'Universidad Católica était une « décision arbitrale », ce qui signifie un grand dommage pour son institution, puisqu'il a été inculpé d'une pénalité contre lui qui s'est terminée par le but du Chilien équipe lui donnant les trois points du match.

En plus d'exprimer sa position et d'élever sa voix de protestation, la directive rimense a demandé que « des mesures appropriées soient prises et que les sanctions nécessaires soient infligées à l'équipe d'arbitrage responsable », car ils sont clairs qu'ils ne pourront pas retourner les points qu'ils considèrent ils ont perdu, mais ils cherchent à jeter les bases de l'avenir.

Le but de cette déclaration, selon l'équipe péruvienne, est que ce type de situation ne se reproduise pas « pour le bien du football sud-américain ».

Enfin, l'équipe dirigée par Roberto Mosquera a demandé que le VAR soit utilisé dès le début de la plus haute compétition sud-américaine afin de ne pas « commettre des erreurs grossières de l'ampleur de ce qui s'est passé ». La demande a été publiée via leurs réseaux sociaux et est signée par le président Joel Raffo Olcese.

Quand aura lieu le prochain match du Sporting Cristal pour la Copa Libertadores ?

Le Sporting Cristal aura sa deuxième visite à la Copa Libertadores et jouera contre les Talleres de Córdoba, mardi 26 avril prochain à 19h30 (heure péruvienne),

Sporting Cristal : calendrier des matchs restants du Celeste Club

Mercredi 4 mai

- Sporting Cristal vs Université catholique - Stade national (21h00)

Mardi 17 mai

- Sporting Cristal vs ateliers - Stade national (19h30)

Mardi 24 mai

- Flamengo vs Sporting Cristal - Stade Maracana (19h30)

