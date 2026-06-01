Noticias

Dólar hoy en Bolivia: cotización de cierre del 1 de junio

La divisa estadounidense experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen PSVTNSV62VDODAW4Q7R7JATCZA

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 6,85 bolivianos, lo que representa una disminución del 0,15% respecto al precio de cierre anterior de 6,86 bolivianos, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 1,67%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,79%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a boliviano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 11,56%, por debajo de la volatilidad de referencia del 15,94%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

PUBLICIDAD

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

Temas Relacionados

Precio del dólar en BoliviaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 1 de junio

La moneda europea experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 1 de junio

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 1 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del día

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 1 de junio

Precio del dólar hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 1 de junio

La divisa estadounidense experimentó un leve alza respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 1 de junio

Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 1 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de este lunes

Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 1 de junio

Euro hoy en Uruguay: cotización de cierre del 1 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del lunes

Euro hoy en Uruguay: cotización de cierre del 1 de junio