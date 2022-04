Le bureau du procureur accuse l'ancien maire de Manaure, La Guajira, d'irrégularités dans l'enregistrement et la possession

Pour des irrégularités présumées dans l'enregistrement et la possession de Juan José Robles Julio en tant que maire de la municipalité de Manaure, département de La Guajira, pour la période 2020-2023, le bureau du procureur général a porté plainte contre l'ancien président de cette ville colombienne des Caraïbes.

Le ministère public enquête pour savoir si l'ancien maire a encouru des motifs d'incapacité en raison d'occuper le poste de première autorité de la municipalité, malgré une relation présumée au deuxième degré de consanguinité, c'est-à-dire s'il est le frère de Carlos Arturo Robles Julio, qui a servi entre 2018 et 2021 en tant que recteur de l'Université de La Guajira dans les 12 mois précédant son élection.

En raison de ces faits, le tribunal administratif départemental a présenté un jugement le 15 janvier 2021, qui a été confirmé par le Conseil d'État, dans lequel l'acte d'élection de Robles Julio au poste de maire de Manaure a été déclaré nul et non avenu, et a ordonné l'annulation des pouvoirs accordés par le dépouillement commission créditée comme telle.

L'organe de surveillance indique que l'ancien président a violé le paragraphe 4 de l'article 37 de la loi 617 de 2000, qui stipule que, « Il ne peut être inscrit comme candidat, ni élu, ni nommé maire de municipalité ou de district : (...) 4. Toute personne ayant des liens (...) de parenté jusqu'au deuxième degré de consanguinité, avec des fonctionnaires qui, dans les douze (12) mois précédant l'élection, ont exercé des pouvoirs administratifs (...) dans la commune concernée (...) ».

De même, le ministère public a indiqué qu'à ce stade du processus, la faute possible de l'ancien président a été provisoirement classée comme très grave, commise comme une faute très grave, pour violation manifeste des règles impératives.

Pour sa part, le bureau du procureur de La Guajira a indiqué qu'après la phase d'enquête, le dossier sera envoyé au bureau désigné afin de faire avancer le procès disciplinaire de l'ancien maire, devant lequel les sujets de la procédure peuvent soumettre des disclaimers, version gratuite et fournir et demander les preuves et leurs plaidoiries, s'ils le jugent pertinent.

Juan José Robles Julio, ancien maire élu de Manaure, a reçu en février 2021 trois demandes d'invalidité des avocats Carlos Andrés Urbina Morales, Emiliano Arrieta Monterroza et Carlos Mario Isaza Serrano.

Le tribunal administratif de La Guajira a annulé son accréditation en tant que maire de la municipalité de Manaure à cette occasion. La décision du tribunal a été rendue en première instance, ce qui signifie que Robles Julio a la possibilité de former un recours en justice pour faire appel de la décision.

Les arguments présentés par les trois avocats, selon les informations du journal El Espectador, étaient que Robles était « incapable de se présenter au bureau du maire de Manaure, car son frère Carlos Robles Julio, est l'actuel recteur de l'Université de La Guajira, et il exerce selon ses critères de l'autorité civile et administrative dans la conclusion de contrats alma mater ».

CONTINUEZ À LIRE :