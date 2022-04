Influenceur et expert immobilier : elle est la nouvelle petite amie présumée de Christian Nodal

Après trois jours avant la célébration de la Journée de l'amour et de l'amitié au Mexique, Christian Nodal a annoncé la fin de sa romance médiatique avec Belinda, avec qui il était déjà marié, le chanteur régional mexicain a repris sa vie et ses projets professionnels, tels que le Forajido Tour qui a déjà donné lieu à différents scénarios nationaux et internationaux.

Quelques jours après avoir annoncé la fin de la relation, le chanteur de style « Mariacheño » a effacé les tatouages qu'il avait faits au milieu de ses fiançailles avec l'interprète Sapito, il a donc couvert le mot « Beli » qu'il avait représenté à côté de son oreille, le transformant en quatre symboles du poker universel pont.

De plus, l'interprète de De los besos i gave you a transformé l'énorme tatouage du regard de Belinda qui était représenté sur sa poitrine en un crâne avec un panache, un dessin qui n'a pas encore été révélé par le compositeur, mais qui a été découvert par le tatoueur qui a fait le camouflage pour elle.

De son côté, la chanteuse espagnole nationalisée mexicaine aurait aussi eu les initiales « CN » couvertes qui regardaient à l'intérieur du petit cœur qu'elle a tatoué sur l'une de ses chevilles, comme noté lors de sa tournée promotionnelle pour parler de la prochaine série Bienvenidos a Eden.

Une fois les tatouages retirés, il serait clair que les chanteurs ont définitivement clôturé le chapitre de la romance et laissé leurs milliers de fans sans espoir de réconciliation.

Après que Christian Nodal a été surpris il y a quelques semaines dans un restaurant de Los Angeles, aux États-Unis, avec une fille blonde d'origine colombienne, nommée Mariana Ríos, qui se serait rencontrée lors d'une fête, a commencé à circuler des versions selon lesquelles celui qui est né à Caborca, Sonora, serait prêt à entamer une nouvelle relation amoureuse et pour cela il aurait choisi le modèle et le créateur de contenu érotique.

Mais maintenant, à son arrivée à Villahermosa, Tabasco, où il est arrivé en jet privé pour se produire lors de sa tournée le 11 avril, le chanteur de 23 ans était accompagné d'une femme avec laquelle il était très souriant, avec une attitude détendue et très proche.

Les images de son arrivée dans la ville de Tabasco ont été capturées en flagrant délit et cela a suffi aux internautes pour révéler immédiatement l'identité de la jeune femme, dont elle a attiré l'attention sur le fait qu'elle a d'abondants cheveux noirs, contrairement aux récentes conquêtes de Nodal, Mariana et Belinda, qui sont blondes.

Il s'agit d'Aurora Cárdenas, qui compte près de 100 000 abonnés sur Instagram, ce qui fait d'elle une influenceuse dans le monde numérique. Mais celle de créatrice de contenu sur Instagram, où elle partage de multiples images montrant sa beauté et son goût pour la mode, n'est pas la facette la plus importante de la jeune femme, car selon ses publications, elle est une personne bien connue dans le monde de l'immobilier et de l'immobilier.

Aurora détient des certifications Master en ventes mondiales et des diplômes spécialisés dans l'immobilier et les stratégies de vente, ainsi que la reconnaissance de certaines entreprises car elle a été l'un des meilleurs vendeurs au cours des années consécutives.

La nouvelle conquête présumée de Nodal est PDG de la société I Did it For You et il a plus de 10 ans d'expérience dans le secteur immobilier. Il y a donc des spéculations selon lesquelles le compositeur à succès l'aurait rencontrée lorsqu'il voulait acquérir une propriété et c'est là que le rapprochement aurait surgi.

Pour le moment, la jeune femme n'a publié aucun message confirmant ou niant sa relation avec l'interprète de Botella après bouteille, qui a préféré ne pas parler de sa vie amoureuse non plus.

