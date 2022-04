Deux enfants et une femme sont morts dans un accident de bus sur l'autoroute Medellín - Chocó

Au petit matin du 13 avril, un grave accident s'est produit qui a fait jusqu'à présent trois morts et plus de 10 blessés, dont certains grièvement. L'incident s'est produit près de la municipalité de Carmen de Atrato, dans le Chocó, où un bus a été remis à la ville de Quibdó.

Selon les autorités, le bus était parti de Cocorná, dans l'Antioquia, pour se rendre dans la capitale du Chocó. Les passagers, apparemment, étaient plus de 20 parents. Aux premières heures du matin, le bus aurait chaviré, faisant plusieurs blessés graves.

Dana González, coordinatrice médicale à l'hôpital San Roque de Carmen de Atrato, a déclaré aux médias locaux Publi Noticias qu'à l'aube, ils avaient reçu un appel d'un habitant d'El Seis, qui a rapporté l'accident. Ils ont appelé les autorités et se sont rendus dans la région pour répondre à l'urgence.

Dix personnes y ont été transférées, dont 2 ont été envoyées à Medellin et Bolivar en Antioquia. Les huit autres présentent toujours des plaies complexes, ont eu besoin de sutures, ont de l'oxygène et ont subi des examens et des radiographies.

Apparemment, le véhicule conduit par l'un des proches a subi des défaillances mécaniques, le conducteur a perdu le contrôle du volant et a fini par rouler dans un ravin jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un affluent du secteur. Le sauvetage a eu lieu entre 2 h 00 du matin et 5 h 00.

Selon le département administratif de gestion des risques du Chocó, l'accident a fait trois morts qui venaient de Cocorná, dans l'Antioquia. Dont deux étaient mineurs. Les médias locaux disent qu'ils auraient 5 et 10 ans, tandis que l'adulte serait un enseignant du Chocó.

Ils seraient tous membres de la même famille, qui auraient déménagé à Yuto pour passer la saison de Pâques, et selon le maire de Carmen de Atrato, ils auraient loué la camionnette pour se déplacer.

Selon le journal El Universal, les autorités enquêtent pour savoir si l'accident est survenu à la suite de défaillances mécaniques du véhicule. Ils demandent si les passagers auraient changé de bus en cours de route. Comme ils évaluent également l'hypothèse d'un micro rêve du conducteur.

Ce n'est pas le seul accident survenu dans le département du Chocó. Selon la station Blu Radio, sur la route qui mène des municipalités chocoennes de Risaralda à Conondo, dans le secteur de Santa Cecilia, un autre véhicule de type willys a également été retourné.

L'incident a fait un mort et 10 blessés. Le mineur était un habitant de la communauté indigène de Peninsula, la réserve indigène Tahamí du haut Andágueda, dans la municipalité de Bagadó. Les autres blessés ont été dirigés vers l'hôpital de Santa Cecilia.

L'Agence nationale de la sécurité routière (ANSV) a signalé jusqu'à présent à Pâques 356 accidents, qui ont fait 58 morts et 399 blessés. Il est important de noter que malgré le nombre d'accidents par rapport au chiffre de 2021, on peut conclure que ceux-ci ont diminué de 11 %, depuis l'année dernière 399 incidents au cours desquels 70 personnes sont décédées et 463 ont été blessées.

À cet égard, il convient de souligner que les départements qui signalent le plus d'accidents sont : Valle del Cauca, Bolívar et Cesar, selon El Tiempo, la preuve en est que trois régions couvrent 51,7 % des accidents signalés et que les excès de vitesse sont très fréquents, ce qui est la raison la plus courante pour accidents de la circulation signalés en Colombie.

