Alerte à la chaleur au CDMX, les bureaux du maire s'attendent à des températures allant jusqu'à 30 degrés

Au cours des derniers jours, Mexico a souffert de températures élevées tout au long de l'après-midi, ce qui pourrait causer divers problèmes de santé au sein de la population si les personnes ne sont pas protégées de la bonne manière.

Pour cette raison, le Secrétariat pour la gestion globale des risques et la protection civile de Mexico a assuré via les réseaux sociaux que l'alerte jaune est activée à partir de 20h15 pour les maires d'Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo et Venustiano Carranza.

La période de températures allant de 28 degrés à 30 degrés Celsius commencera à 14h00 le 13 avril 2022, jusqu'à 17h00 le même jour, date à laquelle une nouvelle alerte pourrait être émise.

Parmi les recommandations les plus importantes de la protection civile, celles pour éviter d'être victime de températures élevées sont celles qui consistent en les étapes suivantes : utiliser un écran solaire, porter des vêtements de couleur claire ; porter des lunettes de soleil, des chapeaux ou des casquettes ; ne pas s'exposer longtemps au soleil, et enfin, évitez de manger sur la voie publique, car les aliments ont tendance à se décomposer rapidement.

De plus, n'oubliez pas de rester frais, hydraté et de boire beaucoup de liquides, d'utiliser un écran solaire et de tenir la société informée. En cas d'urgence, vous pouvez demander de l'aide aux numéros d'urgence 911 ou au 55-5683-2222.

Mais en quoi consiste la classification des niveaux d'alerte par phénomène météorologique ? Le programme d'alerte précoce est une ressource destinée à avertir la population des risques qui existent en cas de pluie, de vents violents, de grêle, etc.

Dans le premier niveau, il y a l'alerte verte pour les conditions moyennes à Mexico ; ses caractéristiques sont des précipitations inférieures à 15 mm/24 h, des vents inférieurs à 39 km/h, aucune présence de grêle ou de chute de neige, des températures élevées de 28 degrés Celsius, des minima de 6 degrés Celsius.

Il est jaune en raison de la présence d'hydrométéores légers qui causent des dommages s'ils sont associés à d'autres circonstances ; ses caractéristiques sont des précipitations inférieures à 15 à 29 mm/24 h, des vents entre 50 et 59 km/h, de la grêle et de la neige, des températures élevées de 28 à 30 degrés Celsius ou des températures basses de 4 à 6 degrés Celsius.

Ils continuent d'utiliser l'orange pour les phénomènes météorologiques dont l'intensité peut endommager les structures fragiles ; ses caractéristiques sont des précipitations inférieures à 30 à 49 mm/24 h, des vents de 60 à 69 km/h, des chutes de grêle moyennes, de la neige légère, des températures élevées de 31 à 33 degrés Celsius ou des températures basses de 1 à 3 degrés Celsius.

Enfin, le rouge pour les événements météorologiques dont l'intensité cause des dommages ; ses caractéristiques sont des pluies de moins de 50 à 70 mm/24 h, des vents inférieurs à 70 à 70 km/h, une forte grêle et la présence de chutes de neige, des températures élevées de 34 à 36 degrés Celsius, des températures basses de -2 à 0 degré Celsius.

La dernière, activée pour la première fois au Mexique il y a deux ans, est l'alerte violette, due à des phénomènes d'intensité rarement enregistrée et causant de graves dommages à la capitale. Ses critères sont des précipitations supérieures à 70 mm/24 h, des vents supérieurs à 80 km/h, de très fortes grêlons, des températures élevées supérieures à 36 degrés Celsius, des températures basses inférieures à -3 degrés Celsius, ainsi que des chutes de neige abondantes.

