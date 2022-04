Une étude a lié l'achat de crypto-monnaies au narcissisme, au machiavélisme et à la psychopathie

Une enquête développée par un groupe de chercheurs de l'Université du Queensland et de Macquarie, en Australie, vise à étudier la corrélation possible entre certains traits de personnalité connus sous le nom de « tétrades sombres » et les investissements en bitcoins.

Depuis son entrée sur le marché en 2009, Bitcoin s'est imposé comme la crypto-monnaie par excellence, bien que tant d'entre elles aient été développées aujourd'hui qu'il est presque impossible de les compter toutes.

Depuis lors, le marché mondial de la crypto-monnaie est passé de rien à une valeur estimée à 2 billions de dollars. Bitcoin, en particulier, s'échangeait 1 dollar américain en 2011 et a atteint un pic historique qui a dépassé 63 000 dollars en avril 2021 ; aujourd'hui, sa valeur est d'environ 42 000 dollars.

Ces fortes fluctuations des prix des crypto-monnaies sont souvent courantes, donc investir dans celles-ci est très volatil et spéculatif. C'est pourquoi les chercheurs à l'origine de l'enquête ont entrepris de dresser le profil du type de personnes prêtes à prendre ces risques et de se renseigner sur leurs motivations.

« En particulier, nous voulions connaître la relation entre les traits de personnalité et les attitudes à l'égard des crypto-monnaies, les soi-disant « tétrades sombres », ont déclaré les chercheurs dans un article publié dans The Conversation et signé par Di Wang, maître de conférences à la Queensland University of Technology ; Brett Martin, professeur de marketing, de la même université ; et Jun Yao, maître de conférences en marketing, de l'Université Macquarie.

En psychologie, la « tétrade noire » fait référence à un groupe de quatre traits de personnalité. Ce sont le machiavélisme, le narcissisme et la psychopathie (collectivement connus sous le nom de « triade noire »), plus le sadisme.

Ils sont appelés « sombres » en raison de leurs qualités « maléfiques » : égoïsme extrême et profiter des autres sans empathie. La tétrade noire est également souvent liée à des comportements à risque.

Las criptomonedas son un mercado volátil y riesgoso que sin embargo atrae a miles de inversores en todo el mundo. REUTERS

Dans cette optique, les chercheurs ont identifié deux principaux domaines d'intérêt : les risques élevés et les rendements potentiels élevés du trading de crypto-monnaie. Ils ont constaté que cette combinaison d'attributs rendait les crypto-monnaies attrayantes pour le type de personnes qui aiment jouer.

Deuxièmement, les crypto-monnaies ne sont pas émises ou approuvées par les gouvernements, comme les monnaies traditionnelles ou « fiduciaires ». Cela les rend attrayants pour les personnes qui se méfient du gouvernement.

Mais pour aller plus loin et déterminer le type de personnalité de l'acheteur de crypto-monnaie, ils ont demandé à 566 personnes de répondre à des enquêtes de personnalité en ligne et de répondre à des questions sur leur attitude envers les crypto-monnaies et sur le fait de savoir si elles envisageaient ou non d'y investir.

« Parmi nos participants, 26% ont déclaré qu'ils possédaient des crypto-monnaies et 64% étaient intéressés à investir dans des crypto-monnaies », ont déclaré les chercheurs.

Pour mesurer leurs traits de tétrade sombre, ils ont utilisé des tests psychologiques standard. Ils ont également mesuré les traits qui pourraient relier la tétrade noire aux jugements sur la cryptographie : la peur de manquer quelque chose (FOMO ; le sentiment que les autres vivent mieux que vous), la positivité (la tendance à être positif ou optimiste dans la vie) et la croyance dans les théories du complot.

Pourquoi les gens veulent-ils acheter des crypto-monnaies ? Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent

L'espoir de rendements élevés est une raison courante d'investir dans les crypto-monnaies. Au-delà du désir de générer de la richesse, des recherches montrent que des traits de personnalité sombres conduisent également à l'achat de crypto-monnaies.

Le machiavélisme est nommé d'après la philosophie politique italienne de Nicholas Machiavel. Les personnes qui ont une note élevée sur ce trait sont bonnes pour la tromperie et la manipulation interpersonnelle.

Les machiavéliques adoptent une approche calculée pour atteindre leurs objectifs et évitent les décisions impulsives. Ils sont moins susceptibles de participer à des problèmes de jeu.

Arriba: los rasgos de personalidad de la tétrada oscura influyen en la positividad, las creencias conspirativas y el miedo a perderse, lo que a su vez influye en las actitudes hacia las criptomonedas.

Les machiavéliques ont également tendance à croire fermement aux complots gouvernementaux. Par exemple, ils pensent souvent que les politiciens ne révèlent généralement pas leurs véritables motivations et que les agences gouvernementales surveillent de près tous les citoyens.

« Nous avons découvert que les Machiavéliens aiment la cryptographie principalement parce qu'ils se méfient des politiciens et des agences gouvernementales. De nombreux partisans de la cryptographie pensent que les gouvernements sont corrompus et que les crypto-monnaies empêchent la corruption du gouvernement », ont expliqué les chercheurs.

Le narcissisme est un trait de personnalité égocentrique, caractérisé par des sentiments de privilège et de domination sur les autres. Les narcissiques sont trop confiants et plus disposés à faire des choses comme faire des investissements risqués sur le marché boursier et les jeux de hasard.

Les narcissiques ont tendance à se concentrer sur le côté positif de la vie.

« Nous avons constaté que les narcissiques achètent des cryptos en raison de leur grande foi dans l'avenir et parce qu'ils sont convaincus que leur propre vie s'améliorera », ont-ils noté à propos de ce groupe.

La psychopathie est un trait de personnalité insensible, impulsif et antisocial. Les psychopathes ont souvent du mal à percevoir, comprendre ou aborder les émotions en raison du manque d'intelligence émotionnelle et d'empathie.

La nature imprudente des psychopathes les rend plus résistants au stress et à l'anxiété. En conséquence, les psychopathes aiment la stimulation et la prise de risques. Ils sont sujets au jeu et à la dépendance au jeu.

« Nous avons découvert que les psychopathes impulsifs aiment les crypto-monnaies parce qu'ils craignent de perdre les récompenses d'investissement que les autres connaissent », ont-ils déclaré à ce sujet.

D'autre part, le sadisme quotidien est lié à une personnalité qui apprécie la souffrance d'une autre. Les sadiques ont souvent un comportement agressif et cruel. Par exemple, les sadiques traînent d'autres personnes sur Internet pour s'amuser.

À première vue, il est peu probable que l'achat de crypto-monnaies nuise à d'autres. Cependant, ils ont trouvé des sadiques qui achetaient des cryptos parce qu'ils ne voulaient pas non plus manquer de récompenses d'investissement. Pour eux, le plaisir de voir la douleur de quelqu'un d'autre et la peur de manquer quelque chose sont peut-être liés à l'égoïsme.

« Contrairement aux narcissiques, nous constatons que les psychopathes et les sadiques manquent de positivité quant à leurs perspectives, ce qui annule leur goût pour les crypto-monnaies », ont ajouté les chercheurs.

Pour l'équipe de chercheurs, l'étude des crypto-monnaies à travers le prisme psychologique de la tétrade noire donne une idée des raisons pour lesquelles les gens veulent acheter des crypto-monnaies, mais cela ne suggère en aucun cas que toutes les personnes intéressées par la cryptographie présentent des traits de tétrade sombre.

« Nous n'avons étudié qu'un sous-ensemble de personnes intéressées par la cryptographie qui présentent ces caractéristiques. Si vous êtes détenteur de Bitcoin ou d'une autre crypto, vous pouvez les afficher ou non », ont-ils précisé.

CONTINUEZ À LIRE