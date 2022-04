Répudiation de Poutine dans son sport favori : après la suspension dans la Fédération de judo, l'un de ses dirigeants lui a adressé une sévère critique

L'une des personnalités les plus distinguées du judo japonais a sévèrement critiqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie par le président Vladimir Poutine, ami personnel du judoka japonais qu'il a qualifié de « lâche » en raison de la dureté de ses actes.

Yasuhiro Yamashita, président de la Fédération japonaise de judo, la plus grande association de judo du pays, a condamné l'invasion russe et s'est joint aux critiques des personnalités du monde entier contre le président russe.

« Le président Poutine est un judoka et ces actions vont à l'encontre de l'esprit et du but du judo », a déclaré Yamashita.

La plainte de l'olympien aujourd'hui à la retraite est intervenue lundi, alors que le nombre de morts civiles s'élève à au moins 1 842, un chiffre qui augmentera inévitablement car il n'y a toujours pas de fin claire à cette guerre.

Yamashita entretient des relations amicales avec Poutine au fil des ans, car ils partagent une passion pour le judo et les idéaux qu'il représente.

Cependant, en raison de l'invasion de l'Ukraine, la Fédération internationale de judo a suspendu Poutine le mois dernier en tant que président et ambassadeur d'honneur. Et en février, World Taekwondo a dépouillé Poutine de sa ceinture noire honorifique du 9e dan, qui l'avait fait Grand Maître.

La relation entre le judoka japonais et le président russe les a amenés à partager différents espaces et scénarios associés au judo, ils ont même enregistré ensemble une vidéo pédagogique en 2008 intitulée : « Apprenons le judo avec Vladimir Poutine ».

El presidente ruso Vladimir Putin fue destituido como presidente honorario y embajador de la Federación Internacional de Judo por su invasión militar a Ucrania. REUTERS

« En tant que judoka, ma tristesse et mes pensées les plus profondes sont avec le peuple ukrainien, ainsi qu'avec tous les amateurs de judo à travers le monde », a ajouté Yamashita sur son site personnel.

Le judo est l'un des nombreux sports pratiqués par Poutine, qui a toujours maintenu une image publique d'un homme fort et d'un leader athlétique, qui, avec le hockey, a partagé le sommet des préférences du président russe.

En 2000, le chef du Kremlin a visité le prestigieux Kodokan Judo Institute de Tokyo, siège international de ce sport, où il a reçu le sixième dan de « judo kodokan ». À l'époque, Poutine avait déclaré : « Quand je viens au Kodokan, j'ai un sentiment de paix comme si j'étais chez moi », a rapporté le journal japonais Asahi Shimbun.

Il a également décrit les principes du judo, du respect de son partenaire ou de son adversaire, et de l'autodéfense, comme des conseils pour développer les relations entre la Russie et le Japon à une époque où les deux pays cherchaient à coopérer entre eux en tant que partenaires diplomatiques.

Poutine a indiqué qu'il entretenait de bonnes relations avec Yamashita, et a même décrit l'olympien de 1984 comme un « très bon homme ». Avec les offensives de la Russie en Ukraine, Yamashita ne pouvait pas dire la même chose de son ancien judoka.

