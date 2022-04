Que fera Migrations pour compenser le retard dans la livraison des passeports à des dizaines de personnes touchées ?

L'impression des passeports à l'aéroport international Jorge Chavez a été interrompue par un problème dans le système qui a généré de grandes files d'attente et un malaise chez les voyageurs qui n'ont pas pu voyager en raison de l'absence de ce document. . Le responsable de la migration, Jorge Fernández, a précisé : « Le problème n'est pas le manque d'ordinateurs portables, mais le manque d'identification du système d'ordinateurs portables. Il est déjà en cours d'impression à l'aéroport, et nous espérons résoudre la contingence le plus tôt possible », a-t-il noté.

Il a expliqué que lorsqu'un livret de passeport entre dans le système d'impression, il est vide parce qu'il n'y a pas d'identification. « Cela ne devient pas un passeport, et c'est le problème que nous avons actuellement. »

Des dizaines de personnes ont été blessées par l'impossibilité d'avoir leur document de voyage et se sont plaintes auprès des autorités. Certaines familles ont même été obligées de payer plusieurs milliers de soles pour modifier la date de leurs billets.

En ce qui concerne les mesures qu'ils prendront pour améliorer la situation des personnes blessées, Fernández a déclaré : « La Surintendance des migrations vise à servir la communauté, tous les utilisateurs, les cas individuels bénéficieront de notre soutien pour obtenir une solution harmonieuse, mais nous ne pouvons pas, en tant qu'entité, faites remarquer que nous allons résoudre des cas individuels. »

Sur le cas précis d'une passagère qui raterait son vol parce qu'elle n'avait pas son document, le chef des migrations a déclaré : « Je comprends la situation de la dame, mais nous avons donné des directives générales ».

Il a reconnu que comme ce n'était pas quelque chose de programmé, ils étaient incapables d'avertir les gens au préalable. Et c'était à nous de trouver la solution le plus rapidement possible. Et il a dit que tout le personnel des Migrations a mis ses épaules pour sortir de ce problème.

« Dès que j'ai su que je me suis rendu à l'aéroport à 9 heures du matin, j'ai pris l'initiative de parler aux personnes présentes et de leur apporter des solutions. Le problème informatique est maintenant résolu. Aujourd'hui, nous avons travaillé jusqu'à 20 heures au siège pour nous occuper de toutes les personnes qui faisaient la queue. À l'aéroport, nous avons continué à y assister », a-t-il dit.

Il a souligné qu'étant un système informatique datant de 2014, c'est comme demander à un Blackberry de faire ce que fait un iPhone aujourd'hui. « Ce que nous avons fait, c'est réparer les problèmes présentés pour résoudre le plus rapidement possible, mais il a clairement indiqué que nous n'avons rabaissé ou maltraité personne », a déclaré Fernández au RPP.

Il s'est étonné qu'aucune direction n'ait jamais prévu de modifier ce système informatique auparavant. Dans ce sens, il a indiqué que des travaux sont en cours sur un projet qui sera soumis au ministère de l'Économie et des Finances (MEF), impliquant 301 millions de soles, ce qui permettra au système des fournisseurs étrangers d'être mis à jour et indépendant, et de ne pas compter sur des tiers pour délivrer des passeports.

L'INDECOPI PREND DES MESURES

Après avoir pris connaissance des problèmes rencontrés dans le système de délivrance de passeports électroniques à l'Office des migrations de l'aéroport international Jorge Chávez, Indecopi a indiqué qu'il coordonnait ses activités avec la surintendance nationale des migrations pour apporter une attention et parvenir à une solution appropriée.

Ainsi, en tant qu'Autorité nationale de protection des consommateurs et organe directeur du système national intégré de protection des consommateurs, il a souligné que l'objectif était de connaître les mesures prises pour résoudre cette situation le plus rapidement possible.

Il a également expliqué qu'il convoquera les compagnies aériennes aujourd'hui, afin de promouvoir le dialogue entre ces entreprises et les passagers concernés afin qu'ils puissent arriver à la solution qui leur convient le mieux.

SANS PÉNALITÉ

Latam Airlines Peru a indiqué aujourd'hui qu'elle n'imposerait aucun type de pénalité pour la flexibilité d'échanger ou de retourner les billets de ses clients qui ont été touchés par la défaillance du système de la surintendance des migrations de l'aéroport international Jorge Chávez.

Cela a été déclaré par la direction des affaires corporatives de la compagnie aérienne dans une déclaration dans laquelle elle a déclaré ce qui suit :

« Après l'enregistrement des problèmes causés par les défaillances du système utilisé par le Bureau de la surintendance des migrations de l'aéroport Jorge Chávez et cherché à atténuer les inconvénients que cela peut causer dans le transport de nos clients, il a été défini que les passagers concernés ont des flexibilités respectives aux échanges et/ou aux retours sans aucune pénalité », a-t-il déclaré.

