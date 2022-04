La dynastie Chavez a fait face à une série de hauts et de bas personnels alors que Julio Cesar Chavez Junior a été admis dans une clinique de réadaptation en raison de son problème de dépendance. En mars 2022, le grand champion mexicain était chargé de partager avec ses abonnés sur Instagram la nouvelle que son fils était entré dans un centre de réadaptation.

Un mois après être entré à la clinique et avoir cessé de paraître en public, Julio Cesar Chavez González a parlé de ce qu'il attend de son fils et de ce qui pourrait arriver avec la carrière sportive de Junior. Avant la présentation de l'hommage à Ignacio Beristáin par le World Boxing Council (WBC), le César de la boxe a parlé de l'évolution que Julito a montrée et a laissé entendre que Chávez Jr. La carrière de S sur le ring pourrait être sur ses dernières étapes.

Son père a partagé avec différents médias que tout ce qu'il espère, c'est que Julio se rétablisse et retourne dans sa famille. Il a démérité la pertinence de revenir sur le ring, car il considérait que ce n'était pas la chose la plus importante aujourd'hui. Chávez González espère donc que Julito ira bien physiquement et mentalement, une fois que cette partie sera guérie, la légende vivante a déclaré que Chávez Jr. peut continuer à boxer.

Bien que la boxe soit la chose la plus remarquable de la dynastie Chavez, le grand champion mexicain préfère que Junior soit stable entouré de sa famille. Cela a été exprimé par le commentateur sportif également de Box Azteca :

Avant que Chávez Carrasco n'entre à nouveau dans le centre de réadaptation, il a montré son intérêt pour affronter le youtubeur américain Jake Paul, mais en raison de sa rechute, le plan a été ruiné et il n'a pas pu y consentir. Par conséquent, son instabilité par rapport à la consommation de substances l'éloignerait du ring.





* Informations en cours de développement