L'Indonésie a adopté une nouvelle loi sur la violence sexuelle au milieu d'une vague croissante

Le parlement indonésien a adopté mardi une loi de grande portée punissant les violences sexuelles après qu'une récente affaire dans laquelle le directeur d'un pensionnat islamique a violé et imprégné plusieurs élèves l'a incité à passer à l'action.

La législation a langui pendant des années sur fond d'arguments selon lesquels elle a une idéologie féministe libérale qui contrevient aux valeurs religieuses et culturelles de la plus grande nation à majorité musulmane du monde.

La loi reconnaît que les hommes et les garçons peuvent être victimes de violences sexuelles. Le Code pénal indonésien, héritage de l'ère coloniale néerlandaise, ne reconnaît que le viol et les crimes lascifs commis par des hommes contre des femmes et ne contient pas de dispositions sur la restitution ou d'autres voies de recours pour les victimes et les survivants.

La loi reconnaît neuf formes de violence sexuelle : le harcèlement sexuel physique et non physique, la torture sexuelle, la contraception forcée, la stérilisation forcée, le mariage forcé, l'esclavage sexuel, l'exploitation sexuelle et la cyberintimidation sexuelle.

En plus de reconnaître la violence sexuelle comme une infraction punissable, la loi prévoit des dispositions relatives à la protection et au rétablissement des victimes.

Sur les neuf partis politiques de la Chambre, seul le parti conservateur musulman Prosperous Justice, connu sous le nom de PKS, l'a rejeté parce qu'il voulait que le projet de loi interdise les relations sexuelles extraconjugales et homosexuelles.

La loi a été adoptée une semaine après qu'une haute cour indonésienne a condamné à mort le directeur d'un pensionnat islamique pour avoir violé au moins 13 étudiants pendant cinq ans et en avoir imprégné certains. Plusieurs filles avaient 11 et 14 ans et ont été violées pendant plusieurs années, ce qui a provoqué un tollé public sur le fait qu'elles ne l'avaient pas attrapé plus tôt.

En janvier, le président Joko Widodo a appelé la Chambre des représentants à accélérer les délibérations sur le projet de loi sur la violence sexuelle, car il languit à la législature depuis 2016 alors que les critiques critiquent les législateurs pour « ne pas donner de sens à la crise ».

« La protection des victimes de violences sexuelles doit être notre préoccupation commune et doit être traitée de toute urgence », a déclaré Widodo.

En vertu de la nouvelle loi, les auteurs de violences sexuelles basées sur des médias électroniques risquent jusqu'à 4 ans de prison et une amende de 200 millions de roupies (13 920 dollars), et jusqu'à 6 ans et 300 millions de roupies (20 880 dollars) s'ils sont commis dans le but d'extorquer, de contraindre et même de tromper les victimes. Les auteurs d'exploitation sexuelle risquent jusqu'à 15 ans de prison et une amende de 1 milliard de roupies (69 600 dollars).

La loi oblige également le gouvernement à établir et à réglementer un fonds fiduciaire et des services de rétablissement pour aider les victimes.

Le projet de loi a été initié par la Commission nationale sur la violence à l'égard des femmes en 2012 et demande qu'il soit accéléré à la suite du viol collectif choquant et du meurtre d'une fille de 13 ans par 14 hommes ivres à Bengkulu en 2016.

Le dernier projet a obtenu le soutien de la majorité lorsque les dispositions relatives au viol et à l'avortement forcé ont été supprimées du projet de loi afin d'éviter tout chevauchement avec les propositions visant à modifier le Code pénal.

Les données gouvernementales ont montré qu'au moins 797 enfants ont été victimes de violences sexuelles rien qu'en janvier, soit 9,13 % du nombre total d'enfants victimes en 2021, soit 8 730, soit 25 % de plus qu'en 2020. En 2020, il a enregistré 45 069 cas de violences sexuelles contre des filles et des femmes depuis la rédaction du projet de loi en 2012.

