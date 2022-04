Le tourisme international a rebondi au Mexique : il a augmenté de 65,1 % en glissement annuel en février

MEX8312. HOLBOX (MÉXICO), 27/03/2021.- Turistas caminan hoy en la zona de playas, en la Isla Holbox, en Quintana Roo (México). El sector turístico de México ha puesto en marcha una serie de iniciativas integrales con todos los protocolos sanitarios aconsejados por las autoridades para fomentar el turismo nacional e internacional durante el periodo de Semana Santa, según se informó este sábado. EFE/Alonso Cupul

En février dernier, le Mexique a accueilli 65,1% de touristes internationaux de plus qu'au cours du même mois de 2021, toujours marqué par la pandémie de coronavirus, a rapporté l'Institut national de la statistique et de la géographie (Inegi).

Le Mexique est passé de 1,59 million de touristes étrangers en février 2021 à 2,62 millions au cours du deuxième mois de cette année.

Toutefois, si l'on compare ce chiffre à 3,76 millions au deuxième mois de 2020, il y a toujours une baisse substantielle d'environ 30,3 pour cent.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el segundo mes del año, nuestro país recibió 2.62 millones de turistas extranjeros. (Foto: EFE/Alonso Cupul/ Archivo) EFE

La principale hausse s'est produite chez les touristes arrivant par avion, qui ne représentaient que 698 000 personnes en février 2021, alors qu'au même mois de 2022, il y avait environ 1,78 million de voyageurs, en hausse de 155,5%.

Par ailleurs, le nombre de touristes frontaliers a diminué de 5,9 % par rapport à l'année précédente en février pour atteindre 836 474 voyageurs.

Les données reflètent l'impact de l'évolution de la pandémie de COVID-19, une maladie qui a provoqué jusqu'à présent près de 5,73 millions d'infections et plus de 323 000 décès au Mexique, l'un des pays les plus touchés au monde.

En février 2022, les dépenses touristiques totales ont grimpé de 164,7 % en glissement annuel, passant de 799,1 millions de dollars à 2 mille 115,6 millions de dollars.

Pese al incremento, si la cifra se compara con los 3.76 millones del segundo mes de 2020, se observa todavía una sustancial caída de cerca del 30.3 %. (Foto: EFE/Alonso Cupul) EFE

Si l'on compare le chiffre de février dernier à celui du même mois en 2020, le chiffre actuel est inférieur d'environ 220 millions de dollars.

Les dépenses moyennes de chaque touriste ont augmenté d'une année à l'autre, passant de 235$ en février 2021 à 457$ au deuxième mois de 2022, en hausse de 94,5 %.

Fait significatif, les dépenses touristiques moyennes en février 2022 sont encore plus élevées de 58,6 % par rapport aux données de 2020, où elles étaient de 288,2$.

Le Mexique a accueilli 31,9 millions de touristes internationaux en 2021, soit 31,3 % de plus qu'en 2020.

Les recettes en devises des visiteurs internationaux se sont élevées à 19 000 795,6 millions de dollars.

Foto: EFE/ Alonso Cupul/ Archivo EFE

Pour 2022, le ministère du Tourisme (Sectur) estime l'arrivée de plus de 40 millions de touristes internationaux.

Le PIB du tourisme du Mexique, qui jusqu'à la crise sanitaire du coronavirus représentait 8,6 % du produit intérieur brut (PIB) national en 2019, a clôturé 2021 à 7,1 % et en 2022 à 8,3 %, selon les estimations du gouvernement.

Malgré cela, le Mexique a été le troisième pays le plus visité au monde en 2020, un phénomène à court terme attribué à des mesures sanitaires flexibles dans les zones touristiques du pays.

Le Mexique s'est consolidé en 2019 comme l'un des 10 pays les plus visités au monde, avec plus de 45 millions de touristes internationaux qui ont quitté 24 563 millions de dollars, soit une croissance annuelle de 9%.

EFE

