Le Centro Democrático accuse Gustavo Petro d'avoir volé une proposition à Álvaro Uribe

Le parti au pouvoir, le Centro Democrático, et le candidat à la présidence Gustavo Petro, du Pacte historique, ont de nouveau discuté le 11 avril. À cette occasion, le mouvement politique de droite a accusé le leader de gauche d'avoir volé une proposition qui aurait été faite par l'ancien président Álvaro Uribe il y a quelques années et fait référence à une réforme de l'éducation.

La discussion a débuté sur Twitter, où le candidat Petro a écrit qu'il prévoyait, pour arriver à la Casa de Nariño, de réformer le programme scolaire dans le pays afin qu'au cours des deux dernières années de formation une chaire axée sur la programmation numérique soit mise en œuvre. Selon le politicien, cette mesure pourrait aider à positionner le pays en tant que puissance dans le secteur de la technologie.

Quelques heures plus tard, le Centre démocratique a répondu au candidat que cette proposition avait déjà été soumise par Uribe en 2020 et qu'il l'avait même déposée devant le Congrès de la République. Le parti a profité de la situation pour indiquer à Petro de voler des idées, mais a utilisé le mot « démocratiser », car avec ce verbe, ces dernières semaines, le politicien de gauche a été montré du doigt pour vouloir exproprier des ressources et des biens.

