La formule parfaite pour une bonne santé est au niveau de la taille

L'obésité et le surpoids sont une accumulation anormale ou excessive de graisses pouvant nuire à la santé, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cependant, la manière dont ce poids est réparti dans le corps est plus importante que le poids lui-même . Une personne qui a un excès de poids peut le faire distribuer périphériquement, c'est-à-dire sur les bras, les jambes, les cuisses ; ou au centre, dans l'abdomen.

La graisse accumulée dans la région abdominale est la graisse viscérale, qui est nocive pour la santé car elle est associée à une augmentation du cholestérol et des triglycérides, et conditionne également le diabète de type 2, l'hypertension artérielle et la thrombose.

Jusqu'à présent, l'un des indicateurs les plus répandus pour évaluer le poids santé d'une personne était l'indice de masse corporelle (IMC), qui résulte de la division du poids par la taille par la taille. Il est utilisé comme indicateur nutritionnel depuis le début des années 1980 et, bien qu'il ne fasse aucune distinction entre les composants gras et non gras de la masse corporelle totale, il est l'un des plus largement utilisés mesures.

Pour améliorer le diagnostic, un nouveau guide du National Institute for Excellence in Health and Care ( NICE ), encourage la population à prendre un ruban à mesurer et à calculer le tour de taille afin de prévenir et de réduire le risque de futures maladies. Selon les experts, un tour de taille inférieur à la moitié de la taille est la formule idéale pour une bonne santé.

Les indications préliminaires du guide mis à jour indiquent que la graisse abdominale comporte des risques spécifiques pour la santé et qu'un moyen efficace et simple de contrôler ces risques est de permettre aux personnes de mesurer leur contour abdominal à la maison.

Par exemple, une femme qui mesurait 1,63 mètre (5 pieds 4 pouces) avec un tour de taille de 74 centimètres (29 pouces) aurait une proportion saine, mais 82 centimètres (32 pouces) l'amènerait dans la fourchette malsaine. Un homme mesurant 1,78 mètre (5 pieds 10 pouces) serait exposé à de plus grands risques pour la santé avec une circonférence abdominale de 91 centimètres (36 pouces).

Le guide exhorte les professionnels de la santé à être « sensibles et positifs » en entamant des discussions sur les risques liés à l'excès de poids et en demandant la permission avant de soulever la question. « Notre comité a constaté qu'un avantage évident de l'utilisation du rapport taille/taille est que les gens peuvent facilement le mesurer, interpréter les résultats et consulter un médecin s'ils présentent un risque accru pour la santé », a déclaré le Dr Paul Chrisp, directeur du British National Institute for Excellence in Health et Soins.

Selon les indications des spécialistes britanniques, le rapport taille/taille sain devrait être compris entre 0,4 et 0,49. Dans ces paramètres, il n'y aurait aucun risque pour la santé . Un ratio de 0,5 à 0,59 conditionne les personnes présentant un risque plus élevé de développer des maladies, tandis que 0,6 ou plus implique des risques pour la santé.

L'Institut NICE a indiqué que l'utilisation du rapport taille/taille, associée à l'IMC, peut aider à fournir une estimation pratique de « l'adiposité centrale » , c'est-à-dire l'accumulation de graisse autour de l'abdomen. Ces données permettent d'évaluer et de prédire les risques pour la santé, tels que le diabète de type 2, l'hypertension artérielle ou les maladies cardiovasculaires.

Les experts britanniques ont ajouté le rapport taille/taille à leurs nouvelles directives après avoir analysé les preuves de plusieurs études qui ont montré que, avec l'IMC, il pouvait être utilisé pour évaluer et prédire les conditions liées au poids selon les ethnies et les sexes . Pendant ce temps, la communauté scientifique débat longuement sur la valeur de l'IMC, car il s'agit d'une mesure moins précise du poids santé chez les personnes extrêmement musclées .

En effet, l'IMC ne tient pas compte de la masse musculaire, de la densité osseuse, de la composition corporelle globale, ce qui signifie que les athlètes ayant de faibles niveaux de graisse corporelle sont souvent classés comme obèses.

« L' augmentation de la graisse abdominale augmente le risque de développer plusieurs maladies limitant la vie, notamment le diabète de type 2 et les maladies cardiaques . Le rapport taille/taille est une mesure simple et facile à utiliser qui identifie les personnes les plus à risque pour la santé et qui bénéficieraient d'un soutien à la gestion du poids pour améliorer leur santé », a expliqué la professeure Rachel Batterham, spécialiste de l'obésité, du diabète et de l'endocrinologie et membre du comité qui a produit le guide.

Demandez la permission avant de parler de poids

« Il est important que les professionnels de la santé demandent l'autorisation du patient avant toute discussion liée au surpoids, à l'obésité et à l'adiposité centrale, et qu'ils en discutent de manière sensible et positive », ont averti des experts britanniques.

Ceci est important car la stigmatisation associée à l'obésité a des effets négatifs sur la santé mentale et physique des personnes , ce qui peut entraîner une prise de poids plus importante et rendre les patients moins susceptibles d'interagir avec des professionnels de la santé. « Une sensibilité particulière devrait être appliquée à l'impact négatif possible sur les personnes souffrant de troubles de l'alimentation ou d'une alimentation déséquilibrée », ont suggéré les professionnels.

« L'utilisation de mots et d'un langage qui évitent la stigmatisation et les préjugés peut aider les gens à discuter de l'obésité et à encourager la perte de poids », ont-ils ajouté.

L'obésité est un problème de santé publique mondial. Au Royaume-Uni, deux adultes sur trois sont en surpoids ou obèses, et les taux d'obésité ont doublé depuis les années 1990. Alors que les chiffres officiels montrent que l'obésité était liée à plus d'un million d'admissions à l'hôpital en 2019/20.

