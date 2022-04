Cinq documentaires qui représenteront le cinéma colombien au festival HotDocs au Canada

Le cinéma colombien est à nouveau présent dans le monde, cette fois, depuis le plus important festival de documentaires d'Amérique du Nord : HotDocs ; quatre expositions nationales y seront projetées dans le but d'étendre le septième art réalisé par des personnages et des cinéastes nationaux à la majeure partie de la planète.

Le Festival international du film documentaire Hot Docs du Canada est l'un des plus traditionnels de ce pays et, dans cet ordre d'idées, celui qui a le plus d'importance pour le genre documentaire dans cette région. Depuis 1993, ce festival revêt une grande importance pour les critiques et les réalisateurs de films, non seulement des États-Unis et du Canada.

En outre, l'organisation de cette réunion est chargée de gérer divers fonds de production et de réaliser des programmes de production tout au long de l'année, notamment Doc Soup et Hot Docs Showcase. Cette année, quatre documentaires colombiens seront projetés dans le cadre de ce festival.

Cette année, la 29e édition du festival se tiendra du 28 avril au 8 mai ; des formats audiovisuels dont les principaux éléments sont la migration, la nature et l'environnement seront exposés, ceux qui seront vus par les fans, les cinéphiles et les critiques de ce format de film.

Le premier à être présenté sera « Alis », un film réalisé par Nicolás van Hemelryck et Clare Weiskopf, qui demandent d'abord à plusieurs jeunes femmes de fermer les yeux afin qu'elles puissent imaginer l'histoire d'un nouveau camarade de classe, fictif et du même nom que le film. C'est ainsi que commence l'histoire qui se concentre sur les rues sombres de Bogotá.

Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, les réalisateurs montrent que ce qui a commencé comme une fiction finit au niveau de la réalité, amenant les protagonistes à voir, à travers Alis et une perspective différente, leurs propres réalités. Il s'agit également d'un exercice de projection d'expériences centrées sur le passé des personnes impliquées dans les images.

« Alis » arrive au Festival du film canadien après avoir reçu l'Ours de cristal et le prix Teddy du meilleur film lors de la 72e édition du Festival du film de Berlin. En outre, il fera partie de la section « Made in Chile », étant donné que la coproduction minoritaire provenait de ce pays.

« My Two Voices » a connu une entrée triomphale dans l'industrie cinématographique lors de sa première mondiale au Berlinale Forum. Maintenant, il s'agit de HotDocs dans la catégorie Spectre canadien. Ce film de la cinéaste canadienne colombienne Lina Rodríguez raconte l'histoire de Marinela, une femme née dans le pays d'Amérique du Nord mais qui a été renvoyée en Colombie à l'âge de quatre ans. Maintenant, étant une femme adulte, elle retourne à l'endroit où elle est née au milieu de diverses sensations.

Avec elle, deux autres immigrés latins partagent leurs expériences de ce qui a été la diaspora dont ils ont été victimes. La mémoire, la langue et les traditions les confrontent dans cette histoire qui cache leur identité.

« No Affair », de Guillermo Moncayo, fera ses débuts dans la section « Shorts ». Il s'agit essentiellement d'un film intégré à un autre : il combine la fiction recréée par un gardien de zoo qui lutte pour améliorer la coexistence avec sa fille, ainsi que la véritable correspondance du réalisateur avec son frère après un silence assourdissant et l'iconographie présentée dans un alligator souffrant de dépression. En outre, « When the Shot », une coproduction réalisée par la Colombie et les Pays-Bas, sera présentée en première mondiale.

Il s'agit d'un récit à la première personne qui met le spectateur dans la peau du cinéaste victime d'une attaque, ressentant l'anxiété générée par la violence. Une fusion de sang avec des attentes et des paysages familiers, bien que dysfonctionnels.

Enfin, le Hot Docs Forum (qui parle du financement du projet) sera présenté « Milisuthando », par l'écrivain Milisuthando Bongela et qui signifiait une collaboration entre la Colombie, les États-Unis et l'Afrique du Sud. Il représente la figure de l'amour dans un contexte racial.

