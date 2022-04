À l'occasion du 61e anniversaire de Happy Lora, une critique de l'année où il a été couronné champion du monde de boxe

« C'est l'occasion d'une vie », a déclaré Miguel 'Happy' Lora à El Tiempo le 9 août 1985 lors du passionnant pré-combat qui l'a consacré comme champion du monde poids coq du World Boxing Council -WBC- contre le Mexicain Daniel Zaragoza. Il n'était pas le favori, sauf dans sa Monteria natale, qui à cette époque était très mentionnée grâce au pugiliste de 24 ans de l'époque.

Ce 12 avril, le boxeur fête ses 61 ans, et quelle meilleure façon de célébrer sa naissance qu'en évoquant l'un des moments les plus importants de l'histoire du sport colombien survenu à un moment où, jusque-là, il n'avait aucune raison de célébrer dans ce domaine ; en fait, ce qui se rapproche le plus de tenter une victoire était précisément dans le quadrilatère pour le compte de Bernardo Caraballo, le 4 juillet 1967, quand pour la deuxième fois il joue le titre poids bantamweight contre le Japonais Masaiko Harada.

Cependant, des années après le combat que Carthagène lui-même considérait comme « l'un des vols les plus dégoûtants de l'histoire du sport », la Colombie entrerait sur le ring Olympe grâce au titre d'Antonio Cervantes 'Kid Pambelé', Rodrigo Rocky Valdez et des frères Ricardo et Prudencio Cardona.

Dans ce contexte, Lora est arrivé à Miami avec un bilan enviable : jusqu'à ce jour, il avait joué 22 combats, tous gagnés et 12 d'entre eux grâce au knock-out ; mais néanmoins et qu'il n'était pas le favori dans le titre, à commencer par le Mexicain étant le champion en titre, et quelques jours avant le match, il lui-même avait déclaré que le Colombien « manquait de quelque chose », et c'était vrai : Lora n'avait que 1,63, ce qui représentait un désavantage par rapport à 1,67 pour l'Amérique centrale.

Il était local aux États-Unis, mais Saragosse n'a pas estimé que les combats avaient été vécus avant la première cloche ; car bien que les deux soient gauchers, l'entraînement du natif de Monteria était si intense qu'il a perdu par décision unanime.

Après ce triomphe sur Daniel Zaragoza, Lora anime ses entrées triomphales avec la musique du chardonneret américain, une cabale qu'elle n'a lâchée que le jour où elle a perdu son règne, trois ans plus tard.

Le combat a-t-il été facile ? Non, les pronostics étaient le vainqueur du Mexicain, mais l'équilibre du Colombien était supérieur et il a envoyé son adversaire deux fois sur la toile entre le quatrième et le cinquième tour. Les rumeurs de KO étaient fortes tant au Colisée de Miami qu'en Colombie, mais Saragosse a résisté jusqu'au dernier tour.

Les cartes, données par les juges Tony Gastellano, Miguel Donate et Lou Filipo, ont marqué respectivement 116 à 109, 118 à 107 et 115 à 110, donnant le triomphe au montérien qui a rendu tout un pays « heureux ».

Plus tard, Miguel Lora a défendu ce titre sept fois, prolongeant ainsi sa légende : Wilfredo Vásquez, Enrique Sánchez, Alberto Davila, Antonio Avelar, Ray Minus, Lucio « Submachine » López et Alberto Dávila n'ont pas pu combattre le Colombien qui, lors de ces deux derniers combats, était accompagné de l'accordéon et du voix portante de Jorge Oñate, amitié qui a commencé en 1986.

Le séjour du monterien au sommet du CMB dura jusqu'en 1988, date à laquelle le Mexicain Raul Jíbaro Lopez lui arrache le titre à l'hôtel Hilton de Las Vegas, dans le Nevada. Là, ce dernier l'a emporté par décision unanime. La défense chancelante du Colombien n'a pas suffi à contrer les coups de poing de son rival. Il a remporté le titre contre un Mexicain et l'a perdu au profit de quelqu'un de ce pays, un autre fait qui ajoute au recueil de données appartenant à la légende colombienne de la boxe.

