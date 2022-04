Révocation du mandat : « Un nouvel instrument à fort potentiel »

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Les Mexicains parient ce dimanche sur la continuité d'Andrés Manuel López Obrador à la présidence du pays dans la révocation de la consultation sur la révocation du mandat , et bien que la participation citoyenne n'ait pas atteint 20 % et ne sera donc pas contraignante, il a souligné qu'elle était considérablement plus élevée que la consultation populaire de l'an dernier.

Entre 90,3% et 91,9% des électeurs qui se sont rendus aux urnes ont voté pour que le président reste en poste pendant les trois années restantes de son mandat, tandis qu'entre 6,4% et 7,8% ont préféré la révocation, a rapporté le président de l'Institut national électoral (INE), Lorenzo Córdova.

Othón Partido Lara, universitaire à l'Universidad Iberoamericana León, a estimé que la journée de dimanche était utile étant donné qu'il s'agissait d'un nouvel instrument mis en pratique dans peu de pays.

« Je pense qu'il a beaucoup de potentiel, mais il est également difficile de penser qu'un instrument comme celui-ci puisse faire ses débuts avec un taux de participation très élevé. On ne peut pas comparer ce type d'exercice à une élection constitutionnelle. Leur architecture institutionnelle présente des caractéristiques différentes. Par exemple, en ce qui concerne la consultation précédente sur les présidents des poursuites, nous avons constaté des progrès significatifs. »

Más del 90% de los votantes respaldaron a AMLO (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

Le docteur en études latino-américaines de l'UNAM a estimé que, bien qu'il y ait eu beaucoup d'attention entre le gouvernement fédéral et l'Institut national électoral (INE), tout le monde aurait dû être autorisé à s'exprimer librement pour et contre.

« Il y a une contradiction intéressante, ce sont des institutions d'intérêt public, il est donc difficile de favoriser un mécanisme de participation. Je pense qu'à l'avenir, il faudrait penser ou repenser que l'INE est le seul à pouvoir diffuser cette révocation de mandat », a-t-il expliqué.

L'expert a déclaré que pour que l'exercice de la révocation du mandat prévale, cela dépend beaucoup de la volonté de la présidence après les élections de 2024, ainsi que de l'alignement des forces politiques. « La légitimité est toujours un élément quelque peu intangible qui est très important pour un gouvernement. On peut se demander ce qui se serait passé si ce type d'exercice avait été réalisé les années précédentes. »

Quelque chose qu'il considérait digne d'enthousiasme et très important à préserver dans la démocratie mexicaine était que tous ces processus « en font des citoyens, il y avait des bénévoles qui ont abandonné leur journée pour faire ce genre de choses. L'INE appartient aux citoyens et les citoyens le font, c'est une chose très saine pour notre système politique ».

Lorenzo Cordova (Foto: REUTERS/Gustavo Graf) REUTERS

En ce qui concerne les désaccords entre l'INE et le président López Obrador, le Partido Lara a déclaré qu'il y avait des tensions sur « la question des budgets parce qu'ils avaient des calculs différents sur le coût ».

« Je pense qu'il y a aussi une question qui ne vient pas de ce gouvernement, mais d'il y a longtemps, concernant les salaires élevés des présidents des conseillers. Je pense que ce point est valable. L'un des problèmes de la démocratie est qu'elle coûte très cher. »

Évidemment, a-t-il dit, il y a des tensions politiques car Lorenzo Córdova, le président de l'INE, quittera ses fonctions avant la fin du mandat de six ans du président morenista.

« La nomination du nouveau directeur présidant génère des tensions politiques, notamment parce qu'AMLO a avancé l'idée qu'ils seraient élus par le biais d'une sorte de mécanisme direct. Nous sommes dans une période complexe de changements politiques », a-t-il conclu.

CONTINUEZ À LIRE :